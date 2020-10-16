Toprağa gömülü el bombaları ele geçirildi
Bitlis'te terör örgütü PKK mensuplarınca toprağa gömülmüş 9 el bombası ele geçirildi.
GÜNDEM 16.10.2020, 22:45
Bitlis'in Mutki ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca toprağa gömülmüş 9 el bombası ele geçirildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar sonucu, Mutki'nin Kavakbaşı beldesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarına ait olduğu değerlendirilen patlayıcı madde olduğu bilgisine ulaşıldığı belirtildi.
Bunun üzerine, bölgede geniş katılımlı ve özel birliklerle "Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Volkan 2020-175 Operasyon"un başlatıldığı bildirilen açıklamada, "Operasyon sonucu, Kapaklı köyü kırsalında araziye gizlenmiş 9 el bombası ele geçirilmiştir. Olayla ilgili adli tahkikata başlanılmıştır" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar sonucu, Mutki'nin Kavakbaşı beldesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarına ait olduğu değerlendirilen patlayıcı madde olduğu bilgisine ulaşıldığı belirtildi.
Bunun üzerine, bölgede geniş katılımlı ve özel birliklerle "Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Volkan 2020-175 Operasyon"un başlatıldığı bildirilen açıklamada, "Operasyon sonucu, Kapaklı köyü kırsalında araziye gizlenmiş 9 el bombası ele geçirilmiştir. Olayla ilgili adli tahkikata başlanılmıştır" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.
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