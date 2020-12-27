Toplum Sağlığı Merkezi’nde tüm personel Kovid’e yakalandı

Doğanyurt Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Utku Güngörür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “TSM ekibimizde özellikle hemşireler ve başka sağlık personellerinde koronavirüs tespit edildi” dedi. Muhtarlara da çağrıda bulunan Dr. Utku Güngörür, “Bu hafta tüm muhtarlardan ricam, köyleri bilgilendirelim. Gerçekten acil olmadıkça kimse başvurmasın ki, hastalık yayılmasın” ifadesini kullandı.

* Kastamonu’nun Doğanyurt ilçesinde Toplum Sağlığı Merkezi’nde görev yapan tüm sağlık personeli koronavirüse yakalandı. Doğanyurt Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Utku Güngörür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “TSM ekibimizde özellikle hemşireler ve başka sağlık personellerinde koronavirüs tespit edildi” dedi.



Muhtarlara da çağrıda bulunan Dr. Utku Güngörür, “Bu hafta tüm muhtarlardan ricam, köyleri bilgilendirelim. Gerçekten acil olmadıkça kimse başvurmasın ki, hastalık yayılmasın” ifadesini kullandı. Personelleri karantinaya alınan Doğanyurt TSM’ye başka ilçelerden geçici görevlendirme yapıldığı öğrenildi.

İHA

