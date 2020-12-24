Toplu ulaşım yasağı kimleri kapsıyor? Şehir içi yolculuk kime yasak?
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 il genelinde kısıtlama ve yasaklar devam ediyor. Şehir içi toplu ulaşım yasağı kimleri kapsıyor?
GÜNDEM 24.12.2020, 11:38
İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs kısıtlamaları devam ediyor.
En son alınan kararlarda 65 yaş ve üstü ile 20 yaş altındaki vatandaşların sokağa çıkma saatlerine kısıtlama getirildi.
Buna göre 65 yaş üstü vatandaşlar ile 20 yaş altı genç, çocuk ve bebeklerin sokağa çıkma saatlerinde şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanmaları da yasaklandı.
En son alınan kararlarda 65 yaş ve üstü ile 20 yaş altındaki vatandaşların sokağa çıkma saatlerine kısıtlama getirildi.
Buna göre 65 yaş üstü vatandaşlar ile 20 yaş altı genç, çocuk ve bebeklerin sokağa çıkma saatlerinde şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanmaları da yasaklandı.
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