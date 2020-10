Toparlanma zor olacak

Uzun süredir krizle boğuşan Türk ekonomisini daha da çıkmaza sokan koronavirüsün sektörlere etkisini, bundan sonraki süreçte yaşanması muhtemel olayları Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Abdullah Demir ile konuştuk. Demir, “Sektörlerdeki toparlanmanın V tipinden ziyade U tipine benzer olacağı gibi bir gidişat var” diyerek ekonomik daralmaların olacağının altını çizdi.

Mart ayından itibaren Türkiye’de insanları evlerine kapatan koronavirüs salgını iş hayatını da durma noktasına getirdi. Uzun zamandır ekonomik krizle boğuşan iş dünyası virüsün etkisinden dolayı büyük bir çıkmaza düştü. Hammadde, mal üretimi gibi önemli kalemler durunca başta sanayi olmak üzere birçok sektörde kapanması zor yaralar açıldı. Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Abdullah Demir, Millî Gazete Muhabiri Furkan Erten’in virüsün etkilerine dair sorularını yanıtladı.



Sizce salgının hasar tespiti yapılabildi mi? Ekonomik daralmalar beklentiniz nedir?

Bu tam yapılabilmiş değil. Pandeminin ne kadar daha süreceği hâlâ belli değil. Ancak salgının etkisiyle Avrupa Birliği’nin Avro Bölgesi’nde 23 trilyon dolar olan gayri safi millî hasılasının yüzde 7,5 düzeyinde daralacağı öngörülmektedir. İhracatının yüzde 50’sini Avrupa’ya gerçekleştiren Türkiye’nin muhtemel ekonomik daralmasının da Avrupa düzeylerinde olabileceğini söyleyebiliriz. Şunu da belirtelim ki sektörlerdeki toparlanmanın V tipinden ziyade U tipine benzer olacağı gibi bir gidişat var.



Abdullah Hocam, koronavirüs salgınının sektörlere ve özellikle sanayi sektörüne etkisi nasıl oldu?

Salgın, en şiddetli şekilde hizmet sektörünü vurdu. Ancak sanayi sektörünü de orta şiddette bir imalat felcine uğrattı. Salgın krizi nedeniyle duran sektörlerin üretemediği mallar, diğer sektörlerin girdisiz kalarak üretme kapasitelerini yitirmelerine yol açtı. Salgının ülkemizdeki ilk 2,5 aylık seyrindeki sanayi üretim endeksi, imalat satın alma yöneticileri endeksi, reel kesim güven endeksi, imalat sanayi kapasite kullanım oranı, çelik, elektrik ve otomotiv üretim değerlerinde ciddi düşüşlere sebep oldu. Salgın krizine karşı gelişmiş ülkeler çok güçlü kurtarma paketlerini hayata geçirdi. Kaynak sorunu yaşayan ve Türkiye’nin de içinde bulunduğu ülkelerde kurtarma paketleri yerine teşvik politikaları tercih edilmiştir.



Salgın günlerinde teknoloji kullanımı da arttı. Bundan sonraki süreçte teknolojik yönelim nasıl olacak?

Kovid-19 salgını, hem tüketim sektöründe ve çalışma hayatındaki yapısal değişimleri hem de teknolojinin konuşlandırılmasını, kullanımını hızlandırdı. Salgının kalıcı mirası, yeni iletişim altyapısı, veri üretimi, bulut uygulamalar ve bant genişliğinin bir kombinasyonudur. Bu süreç otonom araçlar, kuantum hesaplama ve dikey tarım uygulamaları gibi teknolojileri de tetikleyecektir. Kısa vadede evden çalışma, e-ticaret ve evde kalma aktiviteleri hayatımıza daha çok yayılacaktır. Hayatımız her açıdan daha fazla izlenir hale gelmekte. Korkarım, bu süreç toplanacak verilerle insanların duygularını okuma ve manipüle etme aşamalarına doğru yönelmez. Ancak gidiş oraya. Bir başka husus, özellikle hizmet sektörünün daha fazla dijitalleşmesidir. Bunu imalat sektöründe de lokasyon bağlantısının daha da azalması takip edecektir. Sürecin kazananları ‘Bulut, 5G, işlemci güçlerindeki artış, robotik uygulamalar ve otonom araçlar’; gizlilik ve mahremiyet, klasik medya anlayışı, geleneksel işletmecilik ise bu sürecin kaybedeni oldu.



Son olarak neler söylersiniz?

Virüs görünmeyen bir varlık. Ancak dünyanın yüzde 80’ini rehin alacak kadar da kendini hissettiren bir varlık. Her kriz içinde fırsatları da barındırır. Olguya bireysel bazda baktığımızda bu dönemler daha fazla kendimiz üzerine düşünme, varoluşumuzu sorgulama ve anlamaya çalışma, yani hayatın anlamını kavramaya yönelme fırsatına sahiptir. Bunu becerebilenlerin insana, eşyaya, çevreye ve tabiata yani her şeye bakışında köklü değişiklik olacaktır. Hayat bir bakıma yeni bir anlama bürünecek ve aşamaya geçecektir. İlişkilerimize ve iş yapışımıza yeni bir paradigma ile bakma fırsatı doğacaktır.