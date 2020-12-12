Topal ördek iş başında

Millî Gazete’nin 29 Kasım 2020 tarihinde “Topal ördeğin derdi İsrail” başlığıyla manşetten duyurduğu gelişme resmiyet kazandı. Başkan olduğu günden beri Ortadoğu’da Siyonizm’in hizmetkârı olan ABD Başkanı Trump, giderayak İsrail’in güvenliği için attığı adımlara bir yenisini daha ekledi. ABD’nin öncülünde Fas da İsrail rejimi ile normalleşme kararı aldı. Söz konusu gelişme ile birlikte Mısır, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Sudan’ın ardından Fas, İsrail ile ilişkileri normalleştiren 6’ncı ülke oldu.



İsrail’in Ortadoğu’da normalleşme planlarının öncüsü ve Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan eden Donald Trump’ın ABD başkanlığı sürecinde İslâm coğrafyası için son derece tehlikeli adımlar atan işgalci İsrail rejimi, art arda Arap ülkeleriyle “normalleşme” anlaşmasına varmıştı. Bu bağlamda ABD Başkanı Trump, 13 Ağustos’ta Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE), 11 Eylül’de ise Bahreyn’in İsrail rejimi ile barış anlaşmasına vardığını duyurmuştu. Bahsi geçen iki ülkenin yanı sıra süreç içerisinde Sudan da bu “normalleşme” sürecine katılmıştı. ABD’nin öncülüğünde İslâm coğrafyasında gerçekleştirilen tehlikeli adımlara bir yenisi daha eklendi. Trump, Fas ile işgalci İsrail rejiminin tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını açıkladı.



Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile Fas ve İsrail’in tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını duyurdu. Trump, konuya ilişkin olarak yapmış olduğu açıklamada, “İki muhteşem dostumuz İsrail ve Fas Krallığı, tam diplomatik ilişki kurulması için anlaşmaya vardı. Bu, Ortadoğu’da barış için büyük bir atılım” ifadelerini kullandı. 2002 yılında İkinci İntifada’nın başlamasıyla birlikte İsrail rejimi ile ilişkilerini kesen Fas, söz konusu gelişme ile birlikte İsrail ile ilişkileri normalleştiren 6’ncı ülke oldu. Öte yandan Trump, Fas’in İsrail ile “normalleşme”sine karşılık kendilerinin de Fas’ın Batı Sahra üzerindeki hâkimiyetini tanıdıklarını da söyledi.



* Fas’ın işgalci İsrail rejimi ile “normalleşme” kararı almasının ardından tepki ve memnuniyet açıklamaları da geldi. ABD’nin İsrail Büyükelçisi David Friedman ile kameralar karşısına geçen İsrail rejimi Başbakanı Benjamin Netanyahu, söz konusu durum karşısında memnuniyetini dile getirdi ve, “İsrail ile barış yapma arzusundan dolayı Fas Kralı Majesteleri 6. Muhammed’e teşekkür ederim. Fas ile barış çok sıcak olacak” dedi. Fas ile İsrail rejimi arasındaki “normalleşme” anlaşmasına Filistin cephesinden sert tepki geldi. İslâmi Cihad Hareketi Sözcüsü Davud Şihab, konuya ilişkin olarak açıklamada bulunurken Fas’ın İsrail’le ilişkilerini normalleştirmesinin Kudüs ve Filistin’e ihanet olduğunu kaydetti. Şihab, “Fas halkı İsrail’le normalleşmeyi reddedecektir” diye konuştu.



Fas’ın normalleşme kararının ardından Filistinliler ve Müslümanlar anlaşmadan dolayı büyük bir üzüntü yaşarken, Siyonist İsrail büyük bir sevince boğuldu. Trump’ın Fas ve İsrail’in ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda anlaştığını duyurmasının ardından Siyonist İsrail Ulaştırma Bakanı Miri Regev, anlaşmayı dans ederek kutladı.



* Fas Kralı 6. Muhammed, Filistin meselesinin güya ülkesi için meşguliyetlerinin ön sırasında yer aldığını ve Rabat’ın Filistinlilerin haklarını savunmaktan vazgeçmeyeceğini iddia etti. Anlaşmanın duyurulmasının ardından, Kral 6. Muhammed, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’la telefonda görüştü. Kral 6. Muhammed, Filistin meselesinin her zaman Batı Sahra meselesiyle aynı seviyede yer aldığını, Faslı olmanın pekiştirilmesinin asla Filistin halkının mücadelesi pahasına olmayacağını ifade etti. Fas Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey bir yetkili ise İsrail ile ülkesi arasında yaşananların “ilişkilerin yeniden başlamasından başka bir şey olmadığını” söyledi.



* Darbeci Mısır ve işbirlikçi Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Fas’ın İsrail’le ilişkileri normalleştirme kararını memnuniyetle karşıladı. Mısır’ın darbeci generali Abdulfettah es-Sisi, “ABD gözetiminde, İsrail ile Fas arasında varılan ilişkileri normalleştirme anlaşmasını büyük bir ilgiyle takip ettiğini” kaydetti. Sisi, “Bölgede istikrarı ve iş birliğini artıracak olan bu önemli adımı takdir ediyorum” ifadesini kullandı. Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid de, Fas Kralı 6. Muhammed ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, “ABD’nin, Fas’ın Batı Sahra’daki egemenliğini tanımasından ve Rabat yönetiminin, İsrail’le ilişkileri normalleştirmesinden memnun olduklarını belirtti.



* Trump’ın Başdanışmanı Siyonist Jared Kushner, “Fas ve İsrail, büyükelçilik açma niyetiyle bir an önce Rabat ve Tel Aviv’de irtibat ofisi kuracak” ifadesini kullandı. Kushner, İsrail hava yollarının Fas hava sahasını kullanabileceğini ve iki ülkenin en yakın zamanda direkt uçuşları açacağını aktardı. İsrail ile anlaşmaya varmak isteyen başka Arap ülkeleri bulunduğuna da işaret eden Kushner, “Bir noktada kaçınılmaz olarak İsrail ve Suudi Arabistan’ın bir araya geleceğini ve tam normalleşme dönemine gireceğini düşünüyorum” değerlendirmesinde bulundu. Kushner, Trump yönetiminin Ortadoğu barışı için çalıştığını vurgulayarak, “Yahudileri, Müslümanları ve Hristiyanları bir araya getirmek bizim ana odak noktamızdır” ifadesini kullandı.



* Fas, Mısır, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Sudan’dan sonra işgalci İsrail rejimi ile ilişkileri “normalleştiren” altıncı ülke olurken söz konusu gelişme Millî Gazete’nin 29 Kasım 2020 tarihli baskısında yer almıştı. Millî Gazete, 20 Ocak’ta görevi bırakacak olan Trump’ın giderayak İsrail’in güvenliği uğruna atmış olduğu adımı manşetten duyurmuştu. Gazetemiz, söz konusu tarihte “Topal ördeğin derdi İsrail” manşetiyle çıkarken Ali Çağlar Tınbek imzalı haberde “İsrail’in güvenliği için Fas, Cezayir ve Afrika bölgesinde çalışma başlatan Trump, Fas’a İsrail’le savaş halini sona erdirmeyi kabul ettirdi” ifadeleri yer almıştı.

