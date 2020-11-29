Topal ördeğin derdi İsrail

Ortadoğu’da işgalci İsrail’in hizmetkârı ABD Başkanı Donald Trump, seçimleri kaybetmesinin ardından İsrail’in çıkarlarına yönelik son hamlesini yapmaya hazırlanıyor. İsrail’in Ortadoğu’da normalleşme planlarının öncüsü ve Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan eden Trump’ın, koltuğunu devretmeden önceki son planı ortaya çıktı. 20 Ocak’ta görevi bırakacak olan Trump, giderayak İsrail’in güvenliği için Fas, Cezayir ve Afrika’yı dizayn etmek istiyor.



Göreve geldiği günden bu yana diğer ABD başkanları gibi işgalci İsrail’in güvenliğine ve çıkarlarına yönelik hizmet eden “topal ördek” Trump’ın son hamlesi de yine bu yönde.

ABD, İsrail’in çıkarları için önce Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn’le normalleşme adımları atmıştı. Ardından Sudan’a yönelen ABD ve İsrail şimdi ise gözünü Afrika’ya dikti. İsrail’in güvenliği için Fas, Cezayir ve Afrika bölgesinde çalışma başlatan Trump, Fas’a İsrail’le savaş halini sona erdirmeyi kabul ettirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, seçimleri kaybetmesinin ardından Ortadoğu ve Afrika’da bulunan Müslüman ülkelere karşı son hamlesini yapıyor. İşgalci İsrail’in, çıkarlarını yönelik hizmet eden emperyalist ABD, normalleşme kapsamında önce BAE ve Bahreyn’le normalleşme adımları atmıştı. Ardından Sudan’a yönelen ABD ve İsrail şimdi ise gözünü Fas’a dikti. DEBKA File’in yayımladığı Fas raporunda, Trump’ın ABD seçimlerini kaybetmesi sonrası başkanlığı Biden’e teslim etmeden önce son hamlesini de İsrail için, Ortadoğu’da Fas’a yapmayı planladığı ortaya çıktı.



İsrail’in askeri istihbarat kaynağı olan DEBKA File’nin yayımladığı Fas ve Kuzey Afrika raporunda ABD Başkanı Donald Trump’ın geçtiğimiz aylarda Fas ile yapılan askeri iş birliği anlaşmasına vurgu yaparak, İsrail ile Fas’ın arasındaki buzları eritmeye yönelik de hamle başlattığını duyurdu. Yayımlanan Fas raporunda, “Trump Arap dünyası ile İsrail arasındaki tarihi çatışmayı sona erdirmek için, başlattığı bu girişimi tamamlamak için 20 Ocak’a kadar bu belirsizliği gidermeye çalışıyor. Öte yandan Trump, İsrail’in bölgede normalleşme çabalarına karşılık, BAE’ye F–35 uçaklarını satmayı gündeme getirdi” ifadeleri yer aldı.



İsrail’in askeri istihbarat kaynağı olan DEBKA File’nin yayımladığı Fas ve Kuzey Afrika raporunda ABD Başkanı Donald Trump’ın geçtiğimiz aylarda Fas ile yapılan askeri iş birliği anlaşmasına vurgu yaparak, İsrail’in de Fas ile arasındaki buzları eritmeye yönelik hamle başlattığı duyurULdu.

* DEBKA’nın Fas raporunda, “Trump Arap dünyası ile İsrail arasındaki tarihi çatışmayı sona erdirmek için, başlattığı bu girişimi tamamlamak için 20 Ocak’a kadar bu belirsizliği gidermeye çalışıyor. Öte yandan Trump, İsrail’in bölgede normalleşme çabalarına karşılık, BAE’ye F–35 uçaklarını satmayı gündeme getirdi” ifadeleri yer aldı.

