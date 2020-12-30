Tolgay Arslan'dan dürüm itirafı

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Tolgay Arslan, dürüm olayından Türkiye'deki baskıya kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu. Tolgay, yaşanan davaların ardından Türkiye Milli Takımı forması giyemeyeceğini belirtti.



Beşiktaş'ta dürüm muhabbeti çıktı. Normal düşünürseniz devre arasında nasıl dürüm yiyebilirsin! İnsanlar da buna inandı, şaka gibi oldu. Ben de bir şey demedim, ardından kadro dışı kaldım, orada farklı şeyler de vardı. Kadro dışı kalmanın nedenini ben de bilmiyorum. Bir ödeme sıkıntısı vardı, ben de bu durumdan çok memnun olmamıştım, belki de benim de hatalarım oldu, oraya kadar gideceğini tahmin etmemiştim.



3 ay kadro dışı kaldım, tek başıma idman yaptım. Suni çimde idman yaptım, çok kırıldım. Ailemi görmedim. Beşiktaş taraftarının bana karşı hiçbir yanlışı yoktu, belki inanmazlar ama hala kalbimdeler, maçları da izliyorum ama o noktada kendime bu defteri kapamam gerekiyor dedim. Ama açıklamalarım çok sert oldu, bunu da hiç dile getiremedim. Özellikle Beşiktaş taraftarı hakkını helal etsin, ben ediyorum. Her zaman beni desteklediler ve arkamdaydılar.

