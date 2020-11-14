TOKİ'den 519 TL taksitle konut! Başvuru süreci başlıyor...

Ekonomik sıkıntıların baş gösterdiği ülkemizde yüz binlerce vatandaşın hayali TOKİ'den ev sahibi olabilmek.

Ucuz konut projelerinde lokomotif görevi gören ve ödeme seçenekleriyle vatandaşın bütçesine uygun vadeler oluşturan TOKİ Türkiye'nin birçok ilinde ayda 519 lira taksitle ev satışa çıkardı.



Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

T.C. vatandaşı olması,

Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olması

(Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3 yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir),

Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç),

Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması, (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç) (Başvuru sahibinin hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç)

Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması (Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.),

Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 5.500 TL olması (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 5.500 TL olması gerekmektedir.) ( İstanbul ilinde gelir şartı 6.000 TL olarak uygulanmaktadır.),

Bir hane halkı adına -yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları- yalnızca bir adet başvuru yapması, gerekmektedir.



Başvuru şartlarına sahip olan vatandaşlar 4 kategoride değerlendirilecektir.

* “Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimler”

* “En az %40 Engelli Vatandaşlar”

* “Emekli Vatandaşlar”

* “Diğer alıcı adaylar”



* Kimlik Fotokopisi,

* Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri, kredi kullanım durumuna göre T.C. Emekli Sandığından alacakları “Hak Sahipliği Belgesi”

* Başvuru sahibi engelli ise Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporunu (en az % 40 engelli olduğuna dair),

* Başvuru sahibi emekli ise SGK'dan alınan Emekli Kimlik Belgesini veya belgesi ya da emekli olduğunu gösteren belge veya yazı.

İşte güncel TOKİ konut satış listesi.



Başvuru Dönemi: 16.11.2020 - 27.11.2020Fiyat: 168 bin 182 TLTaksit: 560 TL



Başvuru Dönemi: 16.11.2020 - 27.11.2020Fiyat: 155 bin 723 TLTaksit: 519,08 TL



Başvuru Dönemi: 23.11.2020 - 31.12.2020(Açık Satış)Fiyat: 187 bin 801 TL



Son Başvuru Tarihi: 31.12.2020Fiyat: 157 bin 466 TLTaksit: 524,89 TL



Başvuru Dönemi: 23.11.2020 - 31.12.2020Fiyat: 189 bin 957 TLTaksit: 633,19 TL



Başvuru Dönemi: 30.11.2020 - 31.12.2020Fiyat: 115 bin 756 TLTaksit: 565,92 TL



Başvuru Dönemi: 01.12.2020 - 31.12.2020Fiyat: 168 bin 391 TLTaksit: 748 TL



Son Başvuru Tarihi: 31.12.2020Fiyat: 159 bin 346 TLTaksit: 531,15 TL



Son Başvuru Tarihi: 31.12.2020Fiyat: 277 bin 331 TLTaksit: 1.733,32 TL

