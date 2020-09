TOKİ Başkanı'ndan demir ve çimentoya yapılan zamlara eleştiri

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, İdare'nin ekonomi, üretim ve istihdama yüksek oranda katkı yaptığını belirtti.

Yaptıkları yatırımlarla sektörü canlandırmaya çalıştıklarını vurgulayan Bulut, "İnşaat sektörünün tüm paydaşları olarak aynı geminin içindeyiz. Sektörde oluşan bu olumlu havayı sürdürmek amacıyla hepimiz elimizi taşın altına koymalıyız. Bindiğimiz dalı kesmemeliyiz" dedi.



İnşaat sektörünün ana maddesi olan demir ve çimentoya son üç ayda yapılan zamların sektöre vermek istedikleri dinamizmi olumsuz etkileyeceği uyarısı yapan Bulut, şunları söyledi:



TOKİ Başkanı Bulut, 50 ve 100 Bin Sosyal Konut Projeleri kapsamında inşa çalışmalarının hızla sürdüğünü anlattı.

Mevcut şantiyelere yenilerinin eklendiğini dile getiren Bulut, "Yeni projelerimizle yaklaşık 200 bin kişiye istihdam sağlıyoruz. Sosyal devlet anlayışıyla hem vatandaşlarımızı ev sahibi yapıyor hem de sektörün öncüsü olmaya devam ediyoruz" dedi.



Salgın sürecine rağmen şantiyelerde tüm önlemlerin alındığını ve faaliyetlerin devam ettiğini vurgulayan Bulut, şu sözleri kullandı:



Sosyal konut projeleriyle herhangi bir kar amacı gütmeden dar gelirli aileleri ev sahibi yaptıklarını belirten Bulut, şunları söyledi:



"İnşaat sektörünü bir ağacın ana gövdesi, alt sektörleri bu gövdenin dalları gibi görüyoruz. Her alt sektör çok kar edeceğim derse gövde kurur. Bu zihniyeti yanlış buluyorum. İdaremiz, tüm demir, çimento üreticilerimiz ve 250 alt sektörümüzle her birimiz, memleketimizin geleceğini düşünerek, memleketimizin kalkınmasına katkıda bulunmak amacıyla özveriyle çalışmalıyız. Sosyal konuta olan talep ve konut kredilerinin düşmesiyle inşaat sektörümüz canlanmaya başladı. Fakat inşaatın ana maddesi olan demir ve çimentoya yapılan zamlar hem sektörü hem de idaremizi olumsuz etkiler. İdaremizden iş alan yüklenicileri de zor durumda bırakabilir. Ancak çalışmalarımıza duraksamadan devam edeceğiz."

"Bir yandan sosyal konut projelerimizle dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapıyor, diğer taraftan da her ile en az bir Millet Bahçesi hedefiyle şehirlerimizi yeşille buluşturmaya devam ediyoruz. Millet Bahçeleri, vatandaşlarımızın bir araya geleceği nitelikli sosyal alanlar olup huzur içinde vakit geçirebileceği yeni yaşam merkezleri oluyor. Sosyal konut üretimi ve Millet Bahçeleri projelerinin yanında kamu kuruluşlarımızın ihtiyaç duyduğu eğitim, sağlık, güvenlik, spor gibi hizmet binaları, sanayi siteleri gibi alanlarda da büyük projeler yürütüyoruz. İdare olarak bu yıl içerisinde yaklaşık 7 milyar liralık hak ediş ödemesi yaptık."

"Son 18 yılda 970 bin konut ürettik. Yıl sonuna kadar 1 milyon konuta ulaşacağız. Yaklaşık 5 milyon vatandaşımız TOKİ tarafından inşa edilen konutlarda oturuyor. Sayın Cumhurbaşkanımız bize, 'Bu ülkede evi olmayan alt gelir grubu vatandaşım kalmayana dek sosyal konut çalışmalarının yürütülmesi' talimatı verdiler. Biz de bu çerçevede çalışmalarımızı kararlılıkla yürütmeye devam edeceğiz."