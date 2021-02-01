TOKİ 58 ilde 145 konut ve 57 işyerini satışa çıkardı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, 39 ilde 145 konut, 19 ilde ise 57 işyerini vadeli açık artırma ile satışa sunuyor.

16 Şubat ve 17 Şubat 2021 tarihlerinde yapılacak olan ihaleye internet üzerinden ev ve iş yerlerinden de katılım yapılabilecek.

2021 yılı için de birçok ilde uygun taksit, peşinat ve fiyatlarla satışları gerçekleştirilecek.

İşte satışa çıkacak konut projeleri ve diğer detaylar...



