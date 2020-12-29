TOGG yönetiminden ayrılan Ethem Sancak'ın yerine gelen isim belli oldu

BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak, fikri mülkiyet haklarına Türkiye'nin sahip olduğu, Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell, Zorlu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği girişimiyle 25 Haziran 2018'de kurulan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den (TOGG) istifa etti. 2019 yılına ait genel kurul toplantısında TOGG Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Ethem Sancak’ın isminin TOGG internet sitesinden kaldırıldığı görüldü. Sancak’ın yerine TOGG Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Denkdemir ismi yazıldı. Denkdemir aynı zamanda BMC İcra Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor. TOGG Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Rifat Hisarciklıoğlu yürütüyor. Hisarciklıoğlu aynı zamanda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı görevini de yürütüyor. TOGG Yönetim Kurulu şu isimlerde oluşuyor:





M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Tuncay Özilhan , Taha Yasin Öztürk, Kamilhan Süleyman Yazıcı, Bülent Denkdemir, İnan Kıraç, Okan Baş, İzzet Serhat Demir, Osman Yılmaz, Ahmet Nazif Zorlu ve Bekir Cem Köksal yer alıyor. TOGG CEO’su ise Mehmet Gürcan Karakaş.

