TOGG beklenen paylaşımı yaptı! Dün duyurulmuştu

TOGG’un Twitter hesabında bugün bir paylaşım yapılacağı duyurulmuştu. Bahsi geçen paylaşım yapıldı. Hazırlanan slayt gösterisıyle Türkiye’nin elektirikli otomobil macerasının detayları paylaşıldı

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG)’un resmi Twitter hesabında “ "Doğuştan Elektrikli TOGG ile geçtiğimiz yıl düzenlediğimiz Yeni Lige Yolculuk Buluşması'nda sizi tanıştırmıştık" ifadelerine yer verilirken devamında "Yeni Ligde 1 Yıl neler mi yaptık? 27 Aralık saat 11.00’i bekleyin" denildi.

Bu açıklama ile, TOGG'un yapacağı açıklamanın ne olacağı da merak konusu haline geldi ,Türkiye'nin Otomobili TOGG'un duyurulduğu gibi bugün bir sosyal medya paylaşımı yapıldı. Yapılan paylaşımda 27 Aralık 2019 tarihinde tanıtımı yapılan Türkiye'nin Otomobili TOGG’un üzerinde yapılan çalışmalardan bahsedildi.

İşte TOGG’un tanıtımın yıl dönümünde yapılan paylaşım



Fikri ve sınai mülkiyet hakları yüzde 100 Türkiye’ye ait #DoğuştanElektrikli #TOGG ile tanıştığınız #YeniLigeYolculukBuluşması üzerinden tam bir yıl geçti. #YeniLigde1Yıl boyunca işte bunları yaptık??#DoğumYeriİstanbul pic.twitter.com/ExtqqNeiu5

— Türkiye’nin Otomobili (@TOGG2022) December 27, 2020





Fikri ve sınai mülkiyet hakları yüzde 100 Türkiye’ye ait #DoğuştanElektrikli #TOGG ile tanıştığınız #YeniLigeYolculukBuluşması üzerinden tam bir yıl geçti. #YeniLigde1Yıl boyunca işte bunları yaptık??#DoğumYeriİstanbul pic.twitter.com/ExtqqNeiu5 — Türkiye’nin Otomobili (@TOGG2022) December 27, 2020

