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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan 'karantina' itirafı: Patronlar istedi
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, karantina süresinin 10 güne düşürülme nedeninin 'patronlar' olduğunu söyledi, ardından düzeltme açıklamasında bulundu.
GÜNDEM 08.12.2020, 07:39
Sağlık Bakanlığı, Covid-19'un yakın temaslılarında 14 gün olan karantina süresini 10 gün olarak değiştirdi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı bu karantina değişikliğinin nedeninin 'patronlar' olduğunu söyledi, ardından düzeltme yaptı.
Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 hastasının yakın temaslı kişilerin 8. günde iş başı yapmalarına dönük güncellemenin nedeni belli oldu. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, karantina süresinin patronların isteği doğrultusunda 14 günden 10 güne düşürüldüğünü ve yakın temaslı kişilerin 8. günde işe dönüş yapmaları gerektiğini belirtti.
"Özelikle sanayi işletmelerimizde yaşanan sıkıntıları çözmek üzere Sağlık Bakanlığı Covid-19 yakın temasta 14 günlük karantina süresini 10 güne indirdi" diyen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "PCR testi negatif çıkar ve semptom gelişmezse 7. günün sonunda karantina bitirilebilecek ve 8. günde işe dönüş sağlanabilecek” ifadesini kullandı.
Hisarcıklıoğlu, bu açıklamasının ardından "Yanlış anlamayı düzeltmek istiyorum" diyerek bir paylaşım daha yaptı ve şunları kaydetti:
"Bilimsel çalışmalar doğrultusunda Amerikan Hastalık Kontrol Önleme Merkezi ve Avrupa Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından yapılan karantina süresi güncellemelerine Türkiye de uyum sağlamıştır. İş dünyasının talebi de bu yöndeydi."
Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 hastasının yakın temaslı kişilerin 8. günde iş başı yapmalarına dönük güncellemenin nedeni belli oldu. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, karantina süresinin patronların isteği doğrultusunda 14 günden 10 güne düşürüldüğünü ve yakın temaslı kişilerin 8. günde işe dönüş yapmaları gerektiğini belirtti.
"Özelikle sanayi işletmelerimizde yaşanan sıkıntıları çözmek üzere Sağlık Bakanlığı Covid-19 yakın temasta 14 günlük karantina süresini 10 güne indirdi" diyen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "PCR testi negatif çıkar ve semptom gelişmezse 7. günün sonunda karantina bitirilebilecek ve 8. günde işe dönüş sağlanabilecek” ifadesini kullandı.
Hisarcıklıoğlu, bu açıklamasının ardından "Yanlış anlamayı düzeltmek istiyorum" diyerek bir paylaşım daha yaptı ve şunları kaydetti:
"Bilimsel çalışmalar doğrultusunda Amerikan Hastalık Kontrol Önleme Merkezi ve Avrupa Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından yapılan karantina süresi güncellemelerine Türkiye de uyum sağlamıştır. İş dünyasının talebi de bu yöndeydi."
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