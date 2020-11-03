TMO’dan 2.5 ayda 5’inci buğday ithalat ihalesi

Belirlenen yanlış taban fiyattan dolayı bu yıl çiftçiden yeterli buğday alamayan TMO, stoklarını ithal buğdayla doldurmaya çalışıyor. Buğday hasadının tamamlandığı Ağustos ayının sonunda buğday ithalatına başlayan TMO, 2.5 ayda 5’inci buğday ithalatı ihalesine hazırlanıyor. 11 Kasım’da 550 bin tonluk buğday ithalatı ihalesi yapacak olan TMO, bu ihaleyle birlikte 2.5 ayda toplam 1 milyon 800 bin ton buğday ithal etmiş olacak.



Buğday ithalatı özel sektöre açılmasına rağmen TMO’nun da buğday ithalatına son sürat devam etmesi dikkat çekiyor. Sözde iç piyasada buğday fiyatlarında yaşanan yükselmenin önüne geçmek için buğday ithalatı geçtiğimiz günlerde özel sektöre de açılırken, alınan bu karar buğday fiyatlarında beklenen etkiyi yapmadı. Ekmeklik buğday fiyatları 2200-2400 Ton/TL bandında seyrederken, ithal buğdayda da fiyatlar bu aralıklarda bulunuyor.



Hükümet, ekmeklik buğdayda taban fiyatı 1650 TL olarak açıklarken, TMO belirlenen bu fiyattan çiftçiden beklenen ürünü alamadı. Pandemiden dolayı gıda fiyatları hem iç piyasada hem de dış piyasada sürekli yükselirken, hükümet taban fiyatı bu gerçekler doğrultusunda belirlemediği için çiftçi de ürününü taban fiyatın üstünde tacire ve sanayiciye sattı.



Çiftçiden yeterli ürün alamadığı için ciddi bir stok sorunu yaşayan TMO, yaşanan bu stok sorunundan dolayı da iç piyasada müdahale görevini yerine getiremedi. TMO, müdahale görevini yerine getiremediği için buğday ithalatı özel sektöre de açılırken, bu karar da iç piyasada buğday fiyatlarında beklenen etkiyi yapmadı.



Diğer yandan TMO’nun bugüne kadar yaptığı 4 ihalede fiyatlar dolar bazında artarken, 11 Kasım’da yapılacak ihalede oluşacak fiyatlar ise buğday fiyatlarının bundan sonraki seyri açısından da ipuçlarını verecek. TMO, 25 Ağustos’ta yaptığı ihalede 222 Ton/$ fiyat oluşurken 22 Ekim’de yaptığı 4’üncü ihalede ise ortalama 272 Ton/$ fiyat oluşmuştu. Yani 2 ay içinde ithal buğday fiyatları tonda 50 dolar birden artmıştı.



Buğday ithalatı özel sektöre de tamamen açılırken, TMO’nun bugüne kadar yaptığı ihalelerden daha yüksek tonajlı bir ithalat ihalesine çıkması ise dikkat çekti. Buğday sektörünün özel sektöre açılmasına rağmen TMO'nun da ithalata devam etmesi, Türkiye'deki 20.5 milyon ton olarak açıklanan buğday üretim rakamlarının ve TMO’nun buğday stoklarının ciddi anlamda sorgulanmasına neden oldu.

