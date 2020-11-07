Tır ve otomobil çarpıştı! 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Denizli’de anayol üzerinde duraklamada olan iş makinesi yüklü tıra, arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Kaza, Sarayköy ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Aydın karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, içerisinde 63 yaşında Ahmet Muslu’nun da bulunduğu ve 46 yaşındaki Ahmet Tavşancı’nın idaresindeki otomobil Denizli-Aydın istikametine seyir ederken yol üzerinde şoförünün markete gitmek için durdurduğu iş makinesi yüklü tıra hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin ön kısmı içeriye girdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri Ahmet Muslu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Araç şoförü Ahmet Tavşancı ise sağlık ekipleri tarafından Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı.

