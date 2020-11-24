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Tır ve kamyonetin korkunç kazası! Ölü ve yaralı var

Aydın'da kamyonet ile tırın çarpılması sonucu meydana gelen kazada ölü ve yaralı var.

GÜNDEM 24.11.2020, 23:44
Tır ve kamyonetin korkunç kazası! Ölü ve yaralı var
Aydın’ın Nazilli ilçesinde kamyonet ile tırın çarpışması sonu meydana gelen kazada 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Denizli-Aydın karayolunda saat 22.00 sıralarında meydana gelen kazada Hüseyin A. idaresindeki kamyonet, trafik ışıklarında bekleyen Zafer A. yönetimdeki tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile kamyonet tırın dorsesinin altına girdi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. O

lay yerine gelen sağlık ekipleri, kamyonette yolcu olarak bulunan Mahmut Yıldız’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kamyonet sürücüsü Hüseyin A. ise itfaiye ekiplerinin dikkati ile nabzının attığı belirlenerek ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından itfaiye ekipleri kazada hayatını kaybeden Mahmut Yıldız’ın cansız bedenini sıkıştığı yerden çıkardı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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