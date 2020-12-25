Tır ile otomobil çarpıştı! Feci şekilde can verdi

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde tır ile otomobil çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü.

Kaza, akşam saatlerinde Malkara - Süleymanpaşa yolu üzeri Küçükhıdır Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malkara istikametine seyreden Hikmet Akdemir (64) yönetimindeki otomobil, trafiğin tek şeride düştüğü yol çalışma alanına dönüş yapan Serkan Y. idaresindeki mıcır yüklü tıra çarptı.

Kaza sonrası otomobil hurda yığınına döndü. Sıkıştığı yerden ağır yaralı olarak çıkarılan otomobil sürücüsü Hikmet Akdemir olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Akdemir, hayatını kaybetti.

