Tır ile otomobil çarpıştı! Feci şekilde can verdi
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde tır ile otomobil çarpışması sonucu meydana gelen kazada fe
GÜNDEM 25.12.2020, 01:01
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde tır ile otomobil çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü.
Kaza, akşam saatlerinde Malkara - Süleymanpaşa yolu üzeri Küçükhıdır Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malkara istikametine seyreden Hikmet Akdemir (64) yönetimindeki otomobil, trafiğin tek şeride düştüğü yol çalışma alanına dönüş yapan Serkan Y. idaresindeki mıcır yüklü tıra çarptı.
Kaza sonrası otomobil hurda yığınına döndü. Sıkıştığı yerden ağır yaralı olarak çıkarılan otomobil sürücüsü Hikmet Akdemir olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Akdemir, hayatını kaybetti.
Kaza, akşam saatlerinde Malkara - Süleymanpaşa yolu üzeri Küçükhıdır Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malkara istikametine seyreden Hikmet Akdemir (64) yönetimindeki otomobil, trafiğin tek şeride düştüğü yol çalışma alanına dönüş yapan Serkan Y. idaresindeki mıcır yüklü tıra çarptı.
Kaza sonrası otomobil hurda yığınına döndü. Sıkıştığı yerden ağır yaralı olarak çıkarılan otomobil sürücüsü Hikmet Akdemir olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Akdemir, hayatını kaybetti.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 25 Aralık 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|13
|26
|2. Galatasaray
|13
|26
|3. Fenerbahçe
|13
|23
|4. Beşiktaş
|12
|22
|5. Gaziantep FK
|12
|21
|6. Hatayspor
|13
|21
|7. Karagümrük
|13
|20
|8. Trabzonspor
|14
|20
|9. Malatyaspor
|12
|19
|10. Göztepe
|14
|18
|11. Kasımpaşa
|13
|18
|12. Antalyaspor
|13
|17
|13. Konyaspor
|12
|15
|14. Başakşehir
|12
|15
|15. Rizespor
|12
|15
|16. Sivasspor
|12
|14
|17. Gençlerbirliği
|12
|12
|18. Kayserispor
|12
|10
|19. Ankaragücü
|12
|9
|20. Denizlispor
|12
|9
|21. Erzurumspor
|13
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|15
|29
|2. Ankara Keçiörengücü
|15
|27
|3. Samsunspor
|15
|27
|4. Tuzlaspor
|14
|27
|5. Altınordu
|15
|27
|6. Altay
|14
|26
|7. Adana Demirspor
|14
|25
|8. İstanbulspor
|13
|22
|9. Bursaspor
|15
|21
|10. Bandırmaspor
|15
|18
|11. Ümraniye
|15
|17
|12. Menemen Belediyespor
|14
|15
|13. Balıkesirspor
|14
|15
|14. Boluspor
|14
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|14
|13
|16. Adanaspor
|11
|12
|17. Ankaraspor
|14
|9
|18. Eskişehirspor
|15
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|14
|31
|2. Leicester City
|14
|27
|3. M. United
|13
|26
|4. Everton
|14
|26
|5. Chelsea
|14
|25
|6. Tottenham
|14
|25
|7. Southampton
|14
|24
|8. Man City
|13
|23
|9. Aston Villa
|12
|22
|10. West Ham
|14
|21
|11. Wolverhampton
|14
|20
|12. Newcastle
|13
|18
|13. Crystal Palace
|14
|18
|14. Leeds United
|14
|17
|15. Arsenal
|14
|14
|16. Burnley
|13
|13
|17. Brighton
|14
|12
|18. Fulham
|14
|10
|19. West Bromwich
|14
|7
|20. Sheffield United
|14
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|13
|32
|2. Real Madrid
|14
|29
|3. Real Sociedad
|16
|26
|4. Villarreal
|15
|26
|5. Barcelona
|14
|24
|6. Sevilla
|13
|23
|7. Granada
|13
|21
|8. Celta de Vigo
|14
|19
|9. Athletic Bilbao
|15
|18
|10. Cádiz
|14
|18
|11. Getafe
|13
|16
|12. Real Betis
|14
|16
|13. Valencia
|15
|15
|14. Levante
|14
|15
|15. Eibar
|14
|15
|16. Elche
|13
|15
|17. Deportivo Alaves
|14
|14
|18. Real Valladolid
|15
|14
|19. Osasuna
|14
|12
|20. Huesca
|15
|12
Sayfalar Tümü