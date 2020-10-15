Tır ile minibüsü çarpıştı! Çok sayıda yaralılar var

Sivas’ta minibüsle tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza sonrası minibüs şoförünün hurdaya dönen araçta cep telefonunu araması ise dikkat çekti.Kaza, Sivas-Kayseri karayolu Demir Çelik Kavşağı'nda meydana geldi. İran uyruklu M.K. idaresindeki yabancı plakalı tırla, M.B. idaresindeki minibüs kavşakta çarpıştı. Kazada araçların sürücüleri ve minibüste bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Minibüs şoförünün hurdaya dönen araçta cep telefonunu arayarak bulması ise dikkat çekti.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

