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Tır ile minibüsü çarpıştı! Çok sayıda yaralılar var
Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
GÜNDEM 15.10.2020, 00:26
Sivas’ta minibüsle tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Kaza sonrası minibüs şoförünün hurdaya dönen araçta cep telefonunu araması ise dikkat çekti.Kaza, Sivas-Kayseri karayolu Demir Çelik Kavşağı'nda meydana geldi. İran uyruklu M.K. idaresindeki yabancı plakalı tırla, M.B. idaresindeki minibüs kavşakta çarpıştı. Kazada araçların sürücüleri ve minibüste bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Minibüs şoförünün hurdaya dönen araçta cep telefonunu arayarak bulması ise dikkat çekti.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaza sonrası minibüs şoförünün hurdaya dönen araçta cep telefonunu araması ise dikkat çekti.Kaza, Sivas-Kayseri karayolu Demir Çelik Kavşağı'nda meydana geldi. İran uyruklu M.K. idaresindeki yabancı plakalı tırla, M.B. idaresindeki minibüs kavşakta çarpıştı. Kazada araçların sürücüleri ve minibüste bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Minibüs şoförünün hurdaya dönen araçta cep telefonunu arayarak bulması ise dikkat çekti.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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