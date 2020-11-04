Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş TUS sınav sonuçları açıklandı

ÖSYM 4 Ekim'de düzenlenen TUS ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'na (2020-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) ait sınav sonuçlarını açıkladı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekler.



TUS yani Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı, tıp fakültesi mezunlarının uzmanlık eğitimi alabilmeleri için girdikleri bir branş seçme sınavıdır.

ÖSYM tarafından yılda iki kez; eylül ve nisan aylarında Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde yapılır

Sınav iki basamaktan oluşur.

Öğrencilerin ilk girmeleri gereken sınav Tıbbi Yabancı Dil sınavı ve Bilim sınavıdır.

Tıbbi Yabancı Dil sınavında başarılı olan adaylar ise ikinci sınav olan Bilim sınavına girerler.

Bilim sınavından başarılı olan öğrenciler ise yapacakları tercihlere göre uzmanlık eğitimlerine kabul edilirler.

