Time’a göre yılın en etkili 100 insanı

Time dergisi, geleneksel “En etkili 100 isim” listesini açıkladı. Time’ın listesinde ABD'de Covid-19'dan hayatını kaybeden ilk hastayı tedavi eden ve kendisi de hastalığa yakalanan Dr. Amy O'Sullivan, pop şarkıcısı The Weeknd, şarkıcı Halsey, ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Angela Merkel gibi isimler yer aldı.

İşte bu isimlerden bazıları şöyle:



Bu iki isim uzayın sadece erkeklere özgü bir alan olmadığını kanıtlayan isimler oldular. Uluslararası Uzay İstasyonu’nun güneş enerjisini depolayan pilleriyle ilgili bir tamir için uzay yürüyüşü yapan ilk kadınlar olan Koch ve Meir, Ay’a yapılacak yolculuklar için de güven verdiler.



Hindistanlı birinin ABD ve dünyanın en güçlü şirketlerinden olan Google’ı devralıp onu çok daha büyük bir şirket haline getirmesi kolay bir iş değil. Google’ın Drive, Gmail, Haritalar gibi pek çok popüler projesine liderlik eden Pichai, daha uzun yıllar boyunca bu şirketin başında yer alacak gibi görünüyor.



Şu sıralar son yıllardaki en heyecanlı Formula 1 yarışlarını görüyoruz. Bu noktada en başarılı isimlerden biri olan Mercedes F1 pilotu Hamilton, Michael Schumacher’in rekorunu kırarak bu sezon yedinci F1 şampiyonluğunu kazanmayı hedefliyor.



Yongzken, SARS-CoV 2 genomunu, ilk vakanın üzerinden sadece haftalar sonra yayınlayan ekibe liderlik eden kişiydi. Virüsün daha erken tespit edilme durumunda çok daha az ölümcül vakanın olacağını söylemiştir.



Koronavirüs pandemisi pek çok şirkete inanılmaz zararlar yaşattı, ancak bazı şirketler bu süreçten çok iyi bir şekilde yararlandı. Bunların başında da Eric Yuan’ın CEO’luğunu yaptığı Zoom yer alıyor. Zoom, pandemi döneminde uzaktan eğitim, iletişim gibi sebeplerden dolayı çok ciddi kazançlar elde etmeyi başardı.



Çin’in ünlü online alışveriş sitesi Alibaba’nın CEO’su olan Zhang, özellikle spesifik günleri bir alışveriş çılgınlığına çeviren politikasıyla hem kendisine hem de şirketine çok ciddi paralar kazandırdı. 2019’da 38,4 milyar dolarlık brüt hacim rekoru kıran CEO, özellikle gerçekleştirdiği işlerle her zaman beğeni kazanıyor.



Afrika’nın uzun süre üzerinde uğraştığı ve çok büyük kayıplara yol açan çocuk felcinin tüm kıtada tamamen ortadan kaldırılmasında öncülerden olan Funsho, bu listede olmayı en çok hak eden isimler arasında yer alıyor.



SpaceX’in başkanı ve operasyon direktörü olan Shotwell, şirketin öncülerinden biri oldu ve Falcon projesine yaptığı yardımlarla uzaya olan ilginin yeniden artmasında etkin rol oynadı.



Covid-19’a yakalanan insanların büyük bir çoğunluğunda semptom göstermese de hastalığı yayma ihtimali olduğunu söyleyen bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Camilla Rothe, semptomsuz vakaların hastalığı yaydığını ortaya çıkararak önlemlerin bu şekilde alınmasını sağlamıştır.



Dr. Zhengli, 2020’yi kabusa çeviren SARS-CoV-2 virüsünü izole eden ilk bilim insanları ekibine önderlik etti.



Koronavirüs salgınının en çok yara verdiği ülke olan ABD’de sözüne en çok güvenilen isim olarak kabul edilen Fauci, Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü’nün başında. Fauci, Trump gibi isimlere rağmen Covid-19 salgınında doğruları konuşmasıyla saygınlık kazandı.

