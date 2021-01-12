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TİMAV’dan seçmeli ders çağrısı

TİMAV, öğrencilere ve velilere seçmeli ders çağrısında bulundu… son tarih 22 ocak

GÜNDEM 12.01.2021, 04:33
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TİMAV’dan seçmeli ders çağrısı
Ortaokul ve liselerde okutulacak olan seçmeli dersler için son tarih 22 Ocak. Türkiye İmam Hatipler Vakfı öğrenci ve velilere yaptığı çağrıda, Kur’an-ı Kerim, Hz. Muhammed’in Hayatı ve Temel Dini Bilgiler derslerinin seçiminde geç kalınmamasını istedi.
Türkiye İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV) Genel Başkanı Ecevit Öksüz, ortaokul ve liselerde başlayan seçmeli ders belirleme süreci hakkında öğrenci velilerine seslenerek, milli manevi değerlerine bağlı, dini değerlerini özümsemiş bir nesil yetiştirebilmek amacıyla Kur’an-ı Kerim, Hz. Muhammed’in Hayatı ve Temel Dini Bilgiler derslerinin öğrenciler tarafından seçilmesi için velilere çağrıda bulundu.

Seçmeli derslerle ilgili sürecin 22 Ocak gününe kadar devam edeceğini hatırlatan Öksüz, “İnsani değerlerin erozyonuna ve ahlaki olarak yozlaşmaya engel olabilmek için gençlerimizin sahih bir din eğitimine ihtiyacı ve hakkı vardır. Bir toplumun geleceğinin, inancını pekiştirmiş, değerlerini benimsemiş ve bu değerleri sahip olduğu yetkinliklerle ete kemiğe büründüren insanlarına bağlı olduğu tartışma götürmez bir gerçektir. Bu vesile ile ders seçimi yapacak evlatlarımızın atılan bu adıma destek vermelerini, değerlerine ve inançlarına ne kadar büyük önem veren bir millet olduğumuzu göstermelerini canı gönülden arzu ediyorum” dedi.

TİMAV olarak kuruldukları günden bu yana takipçisi oldukları konulardan birinin Türkiye’de din eğitiminin imkânları, kalitesi ve bunların geliştirilmesi olduğunun altını çizen Öksüz, “Seçmeli ders müfredatı, milletimizin on yıllardır devam eden yoğun talepleri doğrultusunda oluşturulmuş ve içerik itibarıyla vakfımızın da ciddi katkılarının olduğu bir süreçte müfredat ve kaynak çalışmaları titiz bir şekilde yürütülmüştür. Bu vesileyle başta velilerimiz olmak üzere, öğretmen ve öğrencilerimize;  gençlerimizin geleceklerini inşa edecek, onların fikren ve ruhen sağlıklı bireyler olarak şekillenmelerini sağlayacak, onları gelecekte birçok yanlışlıktan ve gayr-i ahlaki tehlikelerden koruyacak Kur’an-ı Kerim, Temel Dini Bilgiler, Hz. Muhammed’in Hayatı ve Arapça derslerini, seçmeli ders olarak tercih etmelerini önemle ve ısrarla tavsiye ediyoruz” çağrısında bulundu.

“Sağlam bir gelecek, güçlü bir nesil, milli bir eğitim, kültür, inanç ve değerlerine bağlı bir gençlik tahayyül ediyorsak 22 Ocak tarihine kadar okullarımızla irtibata geçerek bu önemli görevi ifa etmeliyiz” çağrısını yineleyen Öksüz, “Bir anne babanın evlatları üzerindeki en büyük sorumluluklarından birisi de evlatlarının akademik başarılarının yanında dinini de öğrenebilecekleri bir eğitim fırsatını onlara sunmalarıdır. Dinini doğru öğrenip yaşayan, temel değerleri benimsemiş bireyler yetiştirmek hepimizin asli görevlerindendir. Bu nedenle hayırlı ve iyi olanı tercih etmekte fayda görüyor ve kıymetli velilerimizi seçmeli dersler hususunda özel bir gayret ve hassasiyete davet ediyorum. Lütfen, neslimizin daha iyi yetişmesi için; din, ahlak ve değerler alanı derslerini seçin” açıklamasında bulundu.
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