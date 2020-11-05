TİHA'dan bir başarı daha! Uzak meydana iniş kalkış yaptı

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, yerli ve milli imkânlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın (TİHA) uzak meydana tam otonom iniş ve kalkışını bugün başarıyla gerçekleştirdiğini açıkladı.

Çorlu’dan havalanan AKINCI'nın Yer Kontrol İstasyonu (YKİ) bulunmayan uzak meydanda başarılı bir uçuş gerçekleştirdiğini belirten Bayraktar, “AKINCI Prototip 1 hava aracımız önce Çorlu'dan havalandı. Orta irtifada sistem tanımlama testlerimizi gerçekleştirdik. Sonrasında uzak meydana iniş denemeleri yaptık. Önce yaklaştı, alçaktan pas geçti ve sonrasında ikinci denemede de tekerlerini piste koyup tekrar kalktı. Şimdi de dönüp Çorlu'ya inecek. Vatanımıza milletimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'nda yer alan Bayraktar AKINCI, Uçuş Eğitim Merkezi'nde test faaliyetleri devam eden Bayraktar AKINCI TİHA, ortalama 20 bin feet yükseklikte gerçekleştirilen sistem tanımlama testlerinin ardından yer kontrol istasyonu (YKİ) bulunmayan bir başka piste iniş ve kalkış kabiliyetinin test edilmesi amacıyla uzak meydana ulaştı. YKİ bulunmayan meydanda tam otonom iniş-kalkışı başarıyla tamamlayarak bir ilki gerçekleştiren AKINCI, daha sonra Çorlu'ya geri döndü.

