Ticaret Bakanlığı memur alımı yapacak! İşte başvuru şartları

Ticaret Bakanlığı bünyesine istihdam etmek üzere memur alımı yapacağını duyurdu.

Resmi Gazete'de yayımlanan kamu ilanına göre Genel İdare Hizmetleri Sınıfından 8 inci ve 9 uncu derece kadrolara atanmak üzere, giriş sınavı ile Ticaret Uzman Yardımcısı alımı yapılacağına yer verildi.

Adaylar yazılı sınavı başarıyla geçen adaylar sözlü mülakata alınacak.

Toplamda 60 kamu personeli alımı için yayımlanan kamu iş ilanında başvurular 20 ile 29 Ocak 2021 tarihleri arasında alınacak.



İktisat 12,Kamu Yönetimi 10,Hukuk 9,Uluslararası İlişkiler 8,İşletme 7,İstatistik 5,Endüstri Mühendisliği 5,Maliye 2,Uluslararası Ticaret ve Lojistik 2,



Ticaret Bakanlığı 60 Uzman Yardımcısı Alımı için adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacak. Özel olarak ise, Eğitim, KPSS ve YDS nitelikleri aranacak.



- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- Kamu haklarından mahrum olmamak,

- Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,

- Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek,

- Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak,

- Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,

