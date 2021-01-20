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Ticaret Bakanı Pekcan açıkladı: O ödemeler başladı
Ticaret Bakanı Pekcan, esnaf ve sanatkarlar için hazırlanan gelir kaybı desteği ödemelerinin bugün itibariyla başladığını açıkladı.
GÜNDEM 20.01.2021, 15:50
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnaf ve sanatkarların beklediği gelir kaybı desteği ödemelerinin başladığını açıkladı.
Bakcan Pekcan yaptığı açıklamasında "Esnaf ve sanatkarlarımıza yönelik gelir kaybı desteği ödemelerine bugün itibarıyla başlamış bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.
Bakcan Pekcan yaptığı açıklamasında "Esnaf ve sanatkarlarımıza yönelik gelir kaybı desteği ödemelerine bugün itibarıyla başlamış bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.
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