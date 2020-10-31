THY’den İzmir açıklaması

THY, 6.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle İzmir'e ek seferler düzenlemeyi planladığının bilgisini verdi.

THY Basın Müşavirliğinden alınan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem sonrasında harekete geçildi. THY, tarifeli seferlerine ek olarak Ankara ve İstanbul'dan İzmir'e iki uçuş planladı. Seferler "TK4370 ESB-ADB" ile "TK6970 IST-ADB" olarak duyuruldu.

