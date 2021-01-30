THY uçağı hava muhalefeti nedeniyle iniş yapamadı
Türk Hava Yollarının (THY) İstanbul'dan kalkan TK847 sefer sayılı yolcu uçağı, hava muhalefeti nedeniyle Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'na iniş yapamadı.
GÜNDEM 30.01.2021, 03:53
AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, TSİ 20.30'da İstanbul Havalimanı'ndan kalkan THY'ye ait TK847 sefer sayılı yolcu uçağı hava muhalefeti nedeniyle Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'na iniş yapamayınca, pilotun tercihiyle Bakü Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'na indi.
Uçağın Bakü'den yakıt aldıktan sonra tekrar Tahran'a döneceği belirtildi.
Tahran Vali Yardımcısı Hamid Rıza Guderzi, uçağın başkentte siren sesleri çaldığı için iniş yapmadığı iddialarıyla ilgili olarak, Tahran'ın batısında alarm sisteminin test edildiğini ve herhangi bir güvenlik sorununun bulunmadığını ifade etti.
Uçağın Bakü'den yakıt aldıktan sonra tekrar Tahran'a döneceği belirtildi.
Tahran Vali Yardımcısı Hamid Rıza Guderzi, uçağın başkentte siren sesleri çaldığı için iniş yapmadığı iddialarıyla ilgili olarak, Tahran'ın batısında alarm sisteminin test edildiğini ve herhangi bir güvenlik sorununun bulunmadığını ifade etti.
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