THY, o pilotları 6 aylık ücretsiz izne çıkardı!
Türk Hava Yolları'ndan flaş izin adımı geldi. THY, bünyesinde çalışan yabancı pilotları 6 aylığına görevden uzaklaştırdı.
GÜNDEM 25.10.2020, 19:02
Türk Hava Yolları yabancı pilotlara gönderdiği bildiride İş Kanun’un 10’uncu maddesine dayanarak 6 ay boyunca ücretsiz izne çıkarılması kararlaştırılan yabancı pilotlara durum tebliğ edildi.
Söz konusu bildiride koronavirüsün havacılık sektöründe olumsuz etkilerinin artarak devam etmesinin, gelir ve gider dengesi göz önünde bulundurularak önceki alınan kararlara ek olarak yeni kararlar alındığı bildirildi.
Alınan kararlarda yabancı uçucu ekibin ülkelerine dönmek için pass bilet haklarını kullanabileceği kaydedilirken kararın 1 Kasımdan itibaren geçerli olacağı ifade edildi.
Söz konusu bildiride koronavirüsün havacılık sektöründe olumsuz etkilerinin artarak devam etmesinin, gelir ve gider dengesi göz önünde bulundurularak önceki alınan kararlara ek olarak yeni kararlar alındığı bildirildi.
Alınan kararlarda yabancı uçucu ekibin ülkelerine dönmek için pass bilet haklarını kullanabileceği kaydedilirken kararın 1 Kasımdan itibaren geçerli olacağı ifade edildi.
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