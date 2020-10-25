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THY, o pilotları 6 aylık ücretsiz izne çıkardı!

Türk Hava Yolları'ndan flaş izin adımı geldi. THY, bünyesinde çalışan yabancı pilotları 6 aylığına görevden uzaklaştırdı.

GÜNDEM 25.10.2020, 19:02
THY, o pilotları 6 aylık ücretsiz izne çıkardı!
Türk Hava Yolları yabancı pilotlara gönderdiği bildiride İş Kanun’un 10’uncu maddesine dayanarak 6 ay boyunca ücretsiz izne çıkarılması kararlaştırılan yabancı pilotlara durum tebliğ edildi.
Söz konusu bildiride koronavirüsün havacılık sektöründe olumsuz etkilerinin artarak  devam etmesinin, gelir ve gider  dengesi göz önünde bulundurularak önceki alınan kararlara ek olarak yeni kararlar alındığı bildirildi.
Alınan kararlarda yabancı uçucu ekibin ülkelerine dönmek için pass bilet haklarını kullanabileceği kaydedilirken kararın 1 Kasımdan itibaren  geçerli olacağı ifade edildi.
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