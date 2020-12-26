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THY İngiltere'den tahliye seferi yaptı! Yolculara PCR testi yapıldı
Türk Hava Yolları, İngiltere'nin başkenti Londra'dan tahliye uçuşu yaptı. Uçaktan inen yolculardan İstanbul Havalimanındaki koronavirüs PCR testi alanında numune alındı
GÜNDEM 26.12.2020, 04:57
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Türk Hava Yolları (THY) koronavirüsün mutasyon riski nedeniyle uçuşlarını durdurduğu İngiltere'den ilk tahliye uçuşu bu gece geldi. Londra'dan Türk Havayollarının tahliye uçağı ile İstanbul'a gelen 105 Türk vatandaşına İstanbul Havalimanı'nda PCR testi yapılarak yurda girişleri yapıldı.
İngiltere'de korona virüsün mutasyona uğrayarak bulaş hızının artmasının ardından bu ülkede bulunan Türk vatandaşları yurda getirilmeye başladı. Türk Hava Yollarının uçağıyla yapılan ilk tahliye uçuşu ile 105 yolcu saat 00.30'da Türkiye'ye geldi. İngiltere'nin başkenti Londra'dan İstanbul'a gelen Türk vatandaşlarına İstanbul Havalimanı'nda koronavirüs tedbirleri uygulandı.
Sağlık ekipleri tarafından uçakta iletişim ve adres bilgileri alınan yolculara, daha sonra havalimanı içerisindeki koronavirüs PCR testi alanına götürülen yolculara PRC testi yapıldı.
İngiltere'de korona virüsün mutasyona uğrayarak bulaş hızının artmasının ardından bu ülkede bulunan Türk vatandaşları yurda getirilmeye başladı. Türk Hava Yollarının uçağıyla yapılan ilk tahliye uçuşu ile 105 yolcu saat 00.30'da Türkiye'ye geldi. İngiltere'nin başkenti Londra'dan İstanbul'a gelen Türk vatandaşlarına İstanbul Havalimanı'nda koronavirüs tedbirleri uygulandı.
Sağlık ekipleri tarafından uçakta iletişim ve adres bilgileri alınan yolculara, daha sonra havalimanı içerisindeki koronavirüs PCR testi alanına götürülen yolculara PRC testi yapıldı.
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