THY hisseleri yabancılara mı satılacak?

Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF) corona virüsü salgınından en kötü etkilenen şirketlerden Türk Hava Yolları (THY) ile bir sermaye desteği ya da finansman sağlanması programı için görüşmeler yürüttüğünü duyuruldu. Haberde yüzde 49.12 hissesi TVF'nin kontrolünde olan THY'yi kurtarma programının yöntemi ile ilgili görüşmelerin sürdüğü, hangi yöntemin kullanılacağının ve programın tutarının henüz netleşmediği belirtildi.

Türkiye'nin 90 yılda havacılıkta çok büyük kazanımlar elde ettiğini vurgulayan kaynaklar, THY ve diğer özel havayolu şirketleri süratle desteklenmezse bu kazanımların kaybedebileceğini vurguladı.

Türkiye’de havacılık sektörü ekonomisine en hakim isimlerden Pegasus Havayolları Eski Kurucu Ortağı-Danışman Alper Eliçin, Sözcü'ye yaptığı açıklamada “Varlık Fonu yüksek faizle borçlanıp, THY'de sermaye artışı yapabilir. Bir de THY hisselerinin kendine ait bölümünü yabancılara kısmen veya tamamen satabilir. Asıl yapması gereken küçülmesini sağlamak, ama cesaret edemiyor” dedi.

Eliçin şöyle devam etti: “Esas olan bu aşamada ciddi ve bilinçli küçülmeye gitmektir. Bu şartlarda küçülerek güçlenmek, zamanı gelince yeniden büyümenin temellerini atar. Bir nevi ağaç budamak gibi. Böyle bir strateji borçlanmayı veya hisseleri nispeten uygun fiyata satmayı kolaylaştırır.”



Sektörün mali yapısını yakından takip eden diğer kaynaklar da çok çarpıcı tespitlerde bulundu. Sektörün içinden geçtiği hassas süreç nedeniyle şirketlerine zarar vermemek üzere isimlerinin yazılmasını istemeyen kaynakların, Türkiye havacılık sektörüne ilişkin tespitleri ve çözüm önerileri özetle şöyle:

Dünya havacılık sektörünün yüzde 80'ini oluşturan kuzey yarımküredeki havacılık şirketleri, Eylül ayı sonundan itibaren en zor 6 ayına girdi. Bu tüm şirketler için geçerli. Destek almadan ayakta durmak çok zor.



Körfez Savaşı gibi daha önceki krizlerin aksine ağır bir belirsizlik var. Tünelin ucu ne zaman görünecek yani aşı ne zaman bulunup yaygınlaşacak bilmiyoruz. Bana sorarsanız Nisan-Mayıs gibidir. Peki bu sürede nasıl ayakta kalacağız.

Elimizde Küresel hava trafiğinin yüzde 82’sini oluşturan yaklaşık 290 havayolunu temsilI eden IATA'nın (Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği) verileri var. IATA'nın son ekonomik etki raporları ışığında havayolu işletmelerinin ayakta kalabilmesi için 2019 yılı cirolarının 4'te 1'i oranında nakit paraya ihtiyacı olduğu ortaya çıkıyor. “Bu kadar paran varsa bu süreci atlatabilirsin” diyor.

Bu genel bir standart. Ama 6 aya kadar olanlar çok güçlü… En güçlüler, mesela Soutwest Airlines 8-9 katına kadar çıkabiliyor. Pegasus 2019 cirosunun kabaca 6 aylık yani yıllık cironun yarısı kadar nakitle girmiş. Tabi ki onlar da bu aylarda eriyorlar. Düştükleri seviyeyi 9 ayın sonunda göreceğiz. Kim olursa olsun acilen bu minimumla 2019 cirolarının 3 aylık karşılığı yani 4'te 1'i kadar hadi 5'te 1'i kadar bir nakit kullanabilir hale gelmesi lazım.

Şoku yaşadık, yüzyılın en sert kışına giriyoruz. Şimdi nakit olmadan plan yapılamaz durumdayız şu an maalesef. Burda şu akla gelebilir, “Varlıklar var onu sat”. İyi de sektör ortada yok ki, varlıkların değeri belli değil. Ortada bir piyasa yok, alan satan yok.



Dolayısıyla bir finansman yaratma modeline gitmemiz lazım. Nasıl olabilir. Birincisi devlet desteği. İkincisi eğer devlet finansman sağlayamıyorsa “sale and leaseback”, yani uçak satıp, geri kiralama stratejisi uygulanabilir. Yani şu anda nakti elde ediyorsunuz, ileriye dönük kira ödüyorsunuz. Hatta bazı malların satılması gerekiyor. Bir finansman kaynağı yaratmadan akıllı bir plan yapamayız. Çünkü bir deprem var ortada.

THY'nin uçakları aldığı birçok kreditörleri var. Müzakere masasına oturduğunda herkesin beklediği tek şey iyi bir planın olması…Sonunda devlete gidin, ya da kimden para isterseniz isteyin. Parayı ne yapacaksınız, ne süreyle, nasıl diye soracaklar. Bu plan ortada var mı, yok. Bilimsel olarak ortaya konulmuş mu, yok.

THY bu konuya kendi penceresinden bakar. Çünkü daha komplike bir yapı. Ama diğer tarafta özel sektörün bir araya toplanıp nasıl temsil edileceklerini, neye ihtiyaçları olduğunu , hemen bir finans komisyonu kurarak, ihtiyacın ne olduğunu tespit etmesi lazım. Burada Türkiye Özel Sektör Havayolu İşletmecileri Derneği'ne (TÖSHİD) çok iş düşüyor.

