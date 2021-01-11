THY Genel Müdürü Ekşi'den yolculara uyarı: O maskeler yasaklandı
THY Genel Müdürü Ekşi'den yolculara uyarı geldi. Ekşi ventilli (filtreli) maske kullanımının yasaklandığını belirtti.
GÜNDEM 11.01.2021, 20:53
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Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, yetkili otoritelerce uçak içinde ventilli (filtreli) maske kullanımının yasaklandığını belirtti.
Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uyarıda bulundu:
Uçak içinde VENTİLLİ MASKE lütfen takmayınız.⚠️Yolcuların sağlığı için uçak içinde ventilli maske kullanımı otoritelerce yasaklanmıştır.Kabin memurlarımız sağlık kurallarına uyum için ventilli maskenizi değiştirmenizi talep etmektedirler.Lütfen sağlık için yardımcı olalım.
— Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) January 11, 2021
Uçak içinde ventilli maske lütfen takmayınız. Yolcuların sağlığı için uçak içinde ventilli maske kullanımı otoritelerce yasaklanmıştır. Kabin memurlarımız sağlık kurallarına uyum için ventilli maskenizi değiştirmenizi talep etmektedirler. Lütfen sağlık için yardımcı olalım.
Uçak içinde VENTİLLİ MASKE lütfen takmayınız.⚠️Yolcuların sağlığı için uçak içinde ventilli maske kullanımı otoritelerce yasaklanmıştır.Kabin memurlarımız sağlık kurallarına uyum için ventilli maskenizi değiştirmenizi talep etmektedirler.Lütfen sağlık için yardımcı olalım. — Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) January 11, 2021 pushfn('ads');
Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uyarıda bulundu:
Uçak içinde VENTİLLİ MASKE lütfen takmayınız.⚠️Yolcuların sağlığı için uçak içinde ventilli maske kullanımı otoritelerce yasaklanmıştır.Kabin memurlarımız sağlık kurallarına uyum için ventilli maskenizi değiştirmenizi talep etmektedirler.Lütfen sağlık için yardımcı olalım.
— Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) January 11, 2021
Uçak içinde ventilli maske lütfen takmayınız. Yolcuların sağlığı için uçak içinde ventilli maske kullanımı otoritelerce yasaklanmıştır. Kabin memurlarımız sağlık kurallarına uyum için ventilli maskenizi değiştirmenizi talep etmektedirler. Lütfen sağlık için yardımcı olalım.
Uçak içinde VENTİLLİ MASKE lütfen takmayınız.⚠️Yolcuların sağlığı için uçak içinde ventilli maske kullanımı otoritelerce yasaklanmıştır.Kabin memurlarımız sağlık kurallarına uyum için ventilli maskenizi değiştirmenizi talep etmektedirler.Lütfen sağlık için yardımcı olalım. — Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) January 11, 2021 pushfn('ads');
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