Thomas Tuchel, Barcelona'nın başına geçebilir

Barcelona'da son dönemlerde başta Lionel Messi olmak üzere takım içinde bazı futbolcuların eleştirdiği Josep Maria Bartomeu, kulüp üyelerinin yönetim kurulunu düşürmek için topladığı imzaların ardından yaşanan gelişmelerden dolayı yönetim kurulunun diğer üyeleriyle birlikte istifasını sunmuştu. Barcelona'da başkanlık seçimi yaklaşırken, ünlü Alman gazetesi Bild, sürpriz bir iddia ortaya attı. Habere göre; başkan adaylarından biri, seçilmesi halinde takımı Thomas Tuchel'e emanet etmek istiyor.

İsmi belirtilmeyen adayın Tuchel'in Barcelona için en uygun isim olduğunu düşündüğü vurgulandı. Kötü gidişin devam etmesi durumunda Chelsea'nin de Lampard'ın görevine son verip Tuchel'i göreve getirmek istediğinin altı çizildi.

PSG'ye 2.5 yılda 6 kupa kazandıran Alman teknik adama yaklaşık 8 milyon Euro tazminat ödenecek. Bu noktada Tuchel'in de bir mola vermeyi düşünmediği ve tekliflere açık olduğu aktarılıyor.

