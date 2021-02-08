Thomas Henry'den Beşiktaş'a yeşil ışık!
Thomas Henry, yaz transfer dönemi için Beşiktaş'a yeşil ışık yaktı.
GÜNDEM 08.02.2021, 20:34
Devre arasında kadrosuna bir santrfor takviyesi yapabilmek için yoğun uğraşlar veren Beşiktaş, en nihayetinde eski futbolcusu Cenk Tosun'u Everton'dan yarım sezonluğuna kiralamıştı. Söz konusu süreçte Siyah Beyazlılar'ın gündemine gelen isimlerden biri de Thomas Henry olmuştu.
Oud-Heverlee Leuven'da forma giyen ve takımıyla 2023 yazına dek mukavelesi bulunan 26 yaşındaki futbolcu, Belçika'da yayım yapan La Capitale gazetesine verdiği röportajda önümüzdeki yaz için Kara Kartal'a yeşil ışık yaktı. 1.91 boyundaki Fransız golcü olası bir transferle ilgili olarak şunları kaydetti:
"Şu anda Beşiktaş'ın bana olan ilgisini unutmuş durumdayım. Tamamı ile Oud-Heverlee Leuven'a odaklandım. Şayet önümüzdeki yaz güzel bir proje sunarlarsa bunun hakkında düşünürüm. Ancak şimdilik bunun çok uzağındayız."
Oud-Heverlee Leuven'da forma giyen ve takımıyla 2023 yazına dek mukavelesi bulunan 26 yaşındaki futbolcu, Belçika'da yayım yapan La Capitale gazetesine verdiği röportajda önümüzdeki yaz için Kara Kartal'a yeşil ışık yaktı. 1.91 boyundaki Fransız golcü olası bir transferle ilgili olarak şunları kaydetti:
"Şu anda Beşiktaş'ın bana olan ilgisini unutmuş durumdayım. Tamamı ile Oud-Heverlee Leuven'a odaklandım. Şayet önümüzdeki yaz güzel bir proje sunarlarsa bunun hakkında düşünürüm. Ancak şimdilik bunun çok uzağındayız."
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