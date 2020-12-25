TFF, Mustafa Cengiz ve Galatasaray'ı, PFDK'ya sevk etti
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'i sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
GÜNDEM 25.12.2020, 20:53
TFF'den yapılan açıklamaya göre, Mustafa Cengiz, sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle tedbirsiz olarak disiplin kuruluna gönderildi. Galatasaray Kulübü de aynı nedenden dolayı PFDK'ya sevk edildi.
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