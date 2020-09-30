TFF kulüp lisans başvurularını 15 Ekim’e uzattı

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı’nda değişiklik yaptı. TFF’den yapılan açıklamada, yönetim kurulunun, bugün gerçekleştirilen toplantıda, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı’na eklenen geçici madde 11 ile 2020-2021 futbol sezonu için ulusal kulüp lisans başvuruları ile ilgili nihai karar verme süresini 15 Ekim’e kadar uzatmayı kararlaştırdığı belirtildi

