TFF erteleme maç programını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu erteleme maç programını açıkladı. Süper Lig'de 6 ve TFF 1. Lig'de 12. haftanın erteleme maçları oynanacak. 3. Lig'de ise 6, 8 ve 10. hafta erteleme maçları ile sona erecek.

Süper Lig

Yarın: 16.00 MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor (Eryaman)

TFF 1. Lig

Yarın: 19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Yılport Samsunspor (Balıkesir Atatürk)



1. Grup (10. hafta)

Yarın: 13.00 Arnavutköy Belediye Gençlikspor- Çankaya Futbol Kulübü (Silivri)

3. Grup (10. hafta)

Yarın: 13.00 Osmaniyespor Futbol Kulübü-Yalovaspor (7 Ocak)

4. Grup (6. ve 8. Hafta)

Bugün: 13.00 Bayrampaşaspor-Düzcespor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

Bugün: 13.00 Kozanspor-Modafen (İsmet Atlı)

