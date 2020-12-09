TFF Başkanı Özdemir'den flaş açıklama! Maç devam etmeli mi?

TFF Başkanı Nihat Özdemir, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Paris Saint-Germain (PSG) karşılaşmasında Rumen asıllı 4. hakem Sebastian Coltescu'nun yardımcı antrenör Pierre Webo'ya ırkçı söylemine dair dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Irkçılığın kabul edilemez olduğunu belirten Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

"Hem Başakşehir'in başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hem de UEFA'nın başkanı ve yönetim kurulu üyeleriyle görüşme halindeyiz. Dördüncü hakemi görevden aldılar. UEFA, ya dördüncü hakemsiz ya da yeni bir hakemle bu maçı devam ettirmek istiyor. Başakşehirli futbolculara düşen bir görev var. Çıkıp bu maçı oynayarak sonlandırmalılar. Tamamen haklı durumdayız. Sahaya çıkmazsak bizi haksız duruma sokabilirler. Netice olarak Başakşehir sahaya çıkmazsa UEFA Disiplin Kuruluna sevk edilecektir. Disiplin Kurulundan nasıl bir karar çıkacağını bilemiyoruz. Tabii ki biz TFF olarak Başakşehir'in yanındayız. Gerekli mücadeleyi de yapacağız ancak nasıl bir karar çıkacağını bilemiyoruz."

UEFA'nın da maçın oynanarak sonlanmasını istediğini anlatan Özdemir, "İnşallah haklıyken haksız duruma düşmeyiz." diye konuştu.

