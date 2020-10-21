TFF Başkanı Özdemir: beIN Sports'la anlaşamadık, ihtarname gönderdik

TFF Başkanı Özdemir, beIN Sports ve seyircili maçlar konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Özdemir açıklamalarında şu ifadeleri kullandı;



"Maalesef şu ana kadar yayıncı kuruluş ile anlaşmaya varamadık. Noter ile dün beIN Sports'a ihtarname gönderdik. beIN Sports'un aramızdaki anlaşmanın tüm maddelerine uymasını istiyoruz. Bununla ilgili ihtarnameyi de TFF göndermiş bulundurmaktadır."

"TFF ve Kulüpler Birliği olarak Süper Lig, Türkiye Kupası, Avrupa kupası ve milli maçların %30 seyirci kapasiteyle oynanmasını istiyoruz. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'na resmi başvuru yaptık. Başakşehir ve Sivasspor'un gelecek hafta Avrupa maçları var. Bu maçların ve milli maçların yüzde 30 kapasiteyle oynanmasını istiyoruz. Kulüplerimiz pandemi sonrası çok ciddi bir dönemden geçiyorlar."

"Kulüpler Birliği ve TFF olarak ortak çalışma yaparak spor yasasına dair bazı madde değişikliği yapılmasını istemekteyiz. Kulüpler Yasası ile ilgili bazı maddelerin değişmesini istiyoruz. Meclis'ten çıkacak yasada değişiklikler olması için çalışma yapacağız."

