TFF Başkanı Özdemir: beIN Sports'la anlaşamadık, ihtarname gönderdik
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir: "Yayıncı kuruluş ile anlaşma sağlayamadık ve beIN Sports'a ihtarname gönderdik" dedi.
GÜNDEM 21.10.2020, 20:51
TFF Başkanı Özdemir, beIN Sports ve seyircili maçlar konusunda önemli açıklamalarda bulundu.
Özdemir açıklamalarında şu ifadeleri kullandı;
"Maalesef şu ana kadar yayıncı kuruluş ile anlaşmaya varamadık. Noter ile dün beIN Sports'a ihtarname gönderdik. beIN Sports'un aramızdaki anlaşmanın tüm maddelerine uymasını istiyoruz. Bununla ilgili ihtarnameyi de TFF göndermiş bulundurmaktadır."
"TFF ve Kulüpler Birliği olarak Süper Lig, Türkiye Kupası, Avrupa kupası ve milli maçların %30 seyirci kapasiteyle oynanmasını istiyoruz. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'na resmi başvuru yaptık. Başakşehir ve Sivasspor'un gelecek hafta Avrupa maçları var. Bu maçların ve milli maçların yüzde 30 kapasiteyle oynanmasını istiyoruz. Kulüplerimiz pandemi sonrası çok ciddi bir dönemden geçiyorlar."
"Kulüpler Birliği ve TFF olarak ortak çalışma yaparak spor yasasına dair bazı madde değişikliği yapılmasını istemekteyiz. Kulüpler Yasası ile ilgili bazı maddelerin değişmesini istiyoruz. Meclis'ten çıkacak yasada değişiklikler olması için çalışma yapacağız."
Özdemir açıklamalarında şu ifadeleri kullandı;
"Maalesef şu ana kadar yayıncı kuruluş ile anlaşmaya varamadık. Noter ile dün beIN Sports'a ihtarname gönderdik. beIN Sports'un aramızdaki anlaşmanın tüm maddelerine uymasını istiyoruz. Bununla ilgili ihtarnameyi de TFF göndermiş bulundurmaktadır."
"TFF ve Kulüpler Birliği olarak Süper Lig, Türkiye Kupası, Avrupa kupası ve milli maçların %30 seyirci kapasiteyle oynanmasını istiyoruz. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'na resmi başvuru yaptık. Başakşehir ve Sivasspor'un gelecek hafta Avrupa maçları var. Bu maçların ve milli maçların yüzde 30 kapasiteyle oynanmasını istiyoruz. Kulüplerimiz pandemi sonrası çok ciddi bir dönemden geçiyorlar."
"Kulüpler Birliği ve TFF olarak ortak çalışma yaparak spor yasasına dair bazı madde değişikliği yapılmasını istemekteyiz. Kulüpler Yasası ile ilgili bazı maddelerin değişmesini istiyoruz. Meclis'ten çıkacak yasada değişiklikler olması için çalışma yapacağız."
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 21 Ekim 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|5
|13
|2. Fenerbahçe
|5
|11
|3. Karagümrük
|5
|8
|4. Antalyaspor
|5
|8
|5. Erzurumspor
|4
|7
|6. Galatasaray
|5
|7
|7. Sivasspor
|4
|7
|8. Kasımpaşa
|5
|7
|9. Hatayspor
|4
|7
|10. Göztepe
|5
|6
|11. Konyaspor
|4
|6
|12. Kayserispor
|5
|6
|13. Çaykur Rizespor
|5
|5
|14. Trabzonspor
|5
|5
|15. Malatyaspor
|5
|5
|16. Denizlispor
|5
|5
|17. Gaziantep FK
|5
|4
|18. Beşiktaş
|4
|4
|19. Gençlerbirliği
|4
|4
|20. Başakşehir
|5
|4
|21. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|5
|12
|2. Tuzlaspor
|5
|11
|3. Altay
|5
|10
|4. Ankara Keçiörengücü
|5
|10
|5. Adanaspor
|5
|9
|6. Altınordu
|5
|9
|7. Adana Demirspor
|5
|8
|8. Samsunspor
|5
|8
|9. Giresunspor
|5
|8
|10. Bursaspor
|5
|7
|11. Balıkesirspor
|5
|6
|12. Akhisar Bld.Spor
|5
|5
|13. Bandırmaspor
|5
|5
|14. Ümraniye
|5
|4
|15. Ankaraspor
|5
|4
|16. Eskişehirspor
|5
|3
|17. Menemen Belediyespor
|5
|2
|18. Boluspor
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|5
|13
|2. Aston Villa
|4
|12
|3. Liverpool
|5
|10
|4. Leicester City
|5
|9
|5. Arsenal
|5
|9
|6. Wolverhampton
|5
|9
|7. Tottenham
|5
|8
|8. Chelsea
|5
|8
|9. West Ham
|5
|7
|10. Leeds United
|5
|7
|11. Man City
|4
|7
|12. Southampton
|5
|7
|13. Newcastle
|5
|7
|14. Crystal Palace
|5
|7
|15. M. United
|4
|6
|16. Brighton
|5
|4
|17. West Bromwich
|5
|2
|18. Burnley
|4
|1
|19. Sheffield United
|5
|1
|20. Fulham
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|6
|11
|2. Villarreal
|6
|11
|3. Real Madrid
|5
|10
|4. Getafe
|5
|10
|5. Cádiz
|6
|10
|6. Granada
|5
|10
|7. Real Betis
|6
|9
|8. Atletico Madrid
|4
|8
|9. Barcelona
|4
|7
|10. Sevilla
|4
|7
|11. Osasuna
|5
|7
|12. Elche
|4
|7
|13. Valencia
|6
|7
|14. Athletic Bilbao
|5
|6
|15. Eibar
|6
|5
|16. Huesca
|6
|5
|17. Celta de Vigo
|6
|5
|18. Deportivo Alaves
|6
|4
|19. Real Valladolid
|6
|3
|20. Levante
|5
|3
Sayfalar Tümü