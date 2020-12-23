TFF 1. Lig'de kural ihlali: 'Hükmen yenik sayılacağız'

TFF 1’inci Lig’de 9’un haftada ertelenen ve bugün oynanan Adanaspor - Menemenspor maçında konuk ekip müsabakayı 3-2 kazanmasına rağmen ikinci yarıda yaptığı oyuncu değişiklikleri sırasında saha içinde yaklaşık 4 dakika 6 yabancı futbolcuyla mücadele etti.

TFF 1. Lig'de Adanaspor ile Menemenspor'un karşı karşıya geldiği maçta kural hatası yapıldı. Menemenspor'un ilk 11'inde 5 yabancı vardı. 76. dakikada Şeref Özcan'ın yerine oyuna Akanbi Rasheed dahil oldu ve yabancı sayısı 6 oldu. Menemenspor mücadeleyi 3-2 kazandı ancak yapılan kural hatası nedeniyle 3-0 hükmen mağlup sayılacak.

Dilaver Mutlu, "Hükmen yenik sayılacağız." ifadelerini kullandı.

