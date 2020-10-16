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TFF 1. Lig'de 5. hafta programı ve maç saatleri

TFF 1. Lig, 5. hafta heyecanına sahne olacak maçlar Cumartesi oynanacak maçlarla başlıyor. İşte maç saatleri ve karşılaşmalar...

GÜNDEM 16.10.2020, 13:53
TFF 1. Lig'de 5. hafta programı ve maç saatleri
TFF 1. Lig, 5. hafta heyecanına sahne olacak maçlar ve TRT'deki canlı yayın programı...

13.30 Ümraniyespor- Ankara Keçiörengücü (Ümraniye Belediyesi Şehir) trtspor.com.tr
13.30 Yılport Samsunspor-İstanbulspor (Samsun Yeni 19 Mayıs) TRT SPOR
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Eskişehirspor (Bandırma 17 Eylül) TRT AVAZ
16.00 Adanaspor-Altınordu (5 Ocak Fatih Terim) TRT SPOR
19.00 Altay- Adana Demirspor (Bornova Aziz Kocaoğlu) TRT SPOR

13.30 Ankaraspor-Giresunspor (Osmanlı) TRT SPOR
16.00 Beypiliç Boluspor-Tuzlaspor (Bolu Atatürk) TRT SPOR
19.00 Bursaspor-Balıkesirspor ( Bursa Büyükşehir Belediye) TRT SPOR

19.00 Akhisarspor-Menemenspor (Spor Toto Akhisar) TRT SPOR
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2. Altınordu 4 9
3. Tuzlaspor 4 8
4. Adana Demirspor 4 8
5. Samsunspor 4 8
6. Altay 4 7
7. Ankara Keçiörengücü 4 7
8. Giresunspor 4 7
9. Adanaspor 4 6
10. Balıkesirspor 4 6
11. Akhisar Bld.Spor 4 4
12. Bursaspor 4 4
13. Bandırmaspor 4 4
14. Ümraniye 4 4
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