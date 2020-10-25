TFF 1 Lig ekibinde koronavirüs şoku! Tam 34 vaka...
TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da 24 futbolcunun, 4 antrenörün ve 6 kulüp personelinin koronavirüs testinin pozitif çıktı.
GÜNDEM 25.10.2020, 19:09
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TFF 1. Lig'in 7. haftasında oynanması planlanan Altay-Giresunspor karşılaşması ileri bir tarihe ertelendi.
25 Ekim Pazar günü İzmir’de oynanması gereken Altay - Giresunspor maçı, koronavirüs vakaları ertelenirken Altay'dan yapılan açıklamada, “Altay-Altınordu müsabakası öncesi yapılan Covid-19 testlerinde 9 futbolcumuzun, dün yapılan testlerde ise 8 futbolcumuzun sonuçları pozitif çıkmıştır.” ifadesi kullanıldı.
Yapılan açıklamanın devamında ise şu ifadeler kaydedildi; “Gelinen noktada A takım listemizde bulunan toplam 20 oyuncumuzun ve buna ek olarak genç oyuncu listesinde yer alan 4 futbolcumuzun sonuçları pozitif olup, toplamda 24 oyuncumuz için TFF ve Sağlık Bakanlığı’nın ilgili izolasyon protokolü titizlikle uygulanmakta ve tedavi süreçleri devam etmektedir. Ayrıca Teknik Direktörümüz Yücel İldiz, 3 profesyonel takım antrenörü, 1 akreditasyon sorumlusu, 2 sağlık çalışına, 2 malzemeci ve 1 saha bakım görevlisi olmak üzere kulüp genelinde toplam 34 pozitif vaka tespit edilmiştir. TFF talimatları doğrultusunda 1’inci Lig’in 7’nci haftasında oynanması gereken Giresunspor karşılaşması ileri bir tarihe ertelenmiştir.”
25 Ekim Pazar günü İzmir’de oynanması gereken Altay - Giresunspor maçı, koronavirüs vakaları ertelenirken Altay'dan yapılan açıklamada, “Altay-Altınordu müsabakası öncesi yapılan Covid-19 testlerinde 9 futbolcumuzun, dün yapılan testlerde ise 8 futbolcumuzun sonuçları pozitif çıkmıştır.” ifadesi kullanıldı.
Yapılan açıklamanın devamında ise şu ifadeler kaydedildi; “Gelinen noktada A takım listemizde bulunan toplam 20 oyuncumuzun ve buna ek olarak genç oyuncu listesinde yer alan 4 futbolcumuzun sonuçları pozitif olup, toplamda 24 oyuncumuz için TFF ve Sağlık Bakanlığı’nın ilgili izolasyon protokolü titizlikle uygulanmakta ve tedavi süreçleri devam etmektedir. Ayrıca Teknik Direktörümüz Yücel İldiz, 3 profesyonel takım antrenörü, 1 akreditasyon sorumlusu, 2 sağlık çalışına, 2 malzemeci ve 1 saha bakım görevlisi olmak üzere kulüp genelinde toplam 34 pozitif vaka tespit edilmiştir. TFF talimatları doğrultusunda 1’inci Lig’in 7’nci haftasında oynanması gereken Giresunspor karşılaşması ileri bir tarihe ertelenmiştir.”
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