Reklam

Son Dakika

Tevfik Özlü uyardı! Kısıtlamalar tatil gibi algılanmasın!

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü vatandaşları uyarılarda bulundu. Tevfik Özlü, "Kısıtlamalar tatil gibi algılanmasın! dedi.

GÜNDEM 21.12.2020, 18:12
1
Tevfik Özlü uyardı! Kısıtlamalar tatil gibi algılanmasın!
Yeni Tip Koronavirüs vakalarının artması nedeniyle hükümet bir takım kısıtlamaları hayata geçirmişti. Bu kapsamda Türkiye genelinde, 31 Aralık 2020 tarihi ile 04 Ocak 2021 tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin açıklamada bulundu. Prof. Özlü, "Yılbaşı kısıtılamasını tatil gibi düşünmemek lazım." dedi.
Prof. Dr. Özlü, 2021 yılının daha sağlıklı, mutlu, maskesiz ve mesafesiz bir yıl olmasını dileyerek, "Yılbaşında dostlarımızla, sevdiklerimizle bir araya gelmeyi düşünebiliriz ama bu güvenli değil. Hem biz zarar görebiliriz, hem de sevdiklerimize, dostlarımıza zarar verebiliriz. Doğru olan bu dönemde kendi evimizde kendi hane halkımızla olmamız. Bu 4 günlük yılbaşı kısıtlamasını tatil gibi düşünmemek lazım. Çünkü Türkiye’de günde 30 binden fazla pozitif vaka tespit ediliyor. Asemptomatik vakaları da alırsanız daha da fazla olduğunu tahmin etmek mümkün. Her tarafta pozitif, virüsü taşıyan ve bulaştıran kişiler var, dolaşıyor çevremizde. Bunlarla karşılaşmak çok yüksek olasılık. Dışarısı, başkalarıyla bir arada olmak güvenli değil. En yakınlarımız, dostlarımız sevdiklerimiz akrabalarım anne babamız kardeşlerimiz de olsa bir arada olmak güvenli değil. Hele başkalarıyla aynı mekanları kullanmak, ortak kullanılan eşyalar, yüzeyler hepimizi tehlikeye atabilir. Onun için biraz daha sabretmemiz lazım." dedi.
2021 yılında koronavirüs salgınına karşı yapılan aşı çalışmalarında ilerleme kaydedilebileceğini belirten Özlü, "Aşılarla ilgili 3'üncü faz deneme sonuçları yayınlandıktan sonra aşılamaya başlarsak o zaman sanırım yaza doğru çok daha ferah, normal hayata dönmeye çalışacağız. Biraz daha dişimizi sıkalım. Bu dönemde evde olmak daha güvenli. Bu 4 günlük yasak süresince kendi hane halkımızla daha mutlu verimli, kaliteli vakit geçirebileceğimizi planlayalım. İnşallah her şey önümüzdeki yıl daha farklı olur. 2021 sabahı uyandığımızda, 'Bu bir rüyaymış, çok şükür bitti' diyebilmeyi hepimiz istiyoruz ama bu kadar da sihirli bir değnek değmiş gibi hayatımızı şüphesiz değiştirmeyecek. İlerleyen zaman içerisinde yeni yılda hayatımızın giderek daha da normale gireceğini umut ediyoruz." diye konuştu.
Yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması, 31 Aralık Perşembe akşamı saat 21:00'da başlayıp, 4 Ocak Pazartesi sabahı 05:00'a kadar sürecek.
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 21 Aralık 2020
İmsak 03:20
Güneş 05:20
Öğle 13:03
İkindi 17:03
Akşam 20:36
Yatsı 22:26
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 13 26
2. Galatasaray 12 23
3. Fenerbahçe 13 23
4. Beşiktaş 12 22
5. Gaziantep FK 12 21
6. Hatayspor 12 21
7. Karagümrük 13 20
8. Malatyaspor 12 19
9. Göztepe 13 18
10. Kasımpaşa 13 18
11. Trabzonspor 13 17
12. Konyaspor 11 15
13. Başakşehir 12 15
14. Rizespor 12 15
15. Antalyaspor 12 14
16. Gençlerbirliği 12 12
17. Sivasspor 11 11
18. Kayserispor 11 10
19. Ankaragücü 12 9
20. Denizlispor 12 9
21. Erzurumspor 13 9
Takımlar O P
1. Ankara Keçiörengücü 15 27
2. Tuzlaspor 13 27
3. Samsunspor 15 27
4. Altınordu 14 27
5. Altay 14 26
6. Giresunspor 14 26
7. Adana Demirspor 13 22
8. İstanbulspor 13 22
9. Bursaspor 15 21
10. Bandırmaspor 15 18
11. Ümraniye 15 17
12. Menemen Belediyespor 14 15
13. Balıkesirspor 14 15
14. Boluspor 14 13
15. Akhisar Bld.Spor 14 13
16. Adanaspor 11 12
17. Ankaraspor 14 9
18. Eskişehirspor 15 3
Takımlar O P
1. Liverpool 14 31
2. Leicester City 14 27
3. M. United 13 26
4. Everton 14 26
5. Tottenham 14 25
6. Southampton 14 24
7. Man City 13 23
8. Chelsea 13 22
9. Aston Villa 12 22
10. West Ham 13 21
11. Wolverhampton 13 20
12. Newcastle 13 18
13. Crystal Palace 14 18
14. Leeds United 14 17
15. Arsenal 14 14
16. Brighton 14 12
17. Fulham 14 10
18. Burnley 12 10
19. West Bromwich 14 7
20. Sheffield United 14 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 12 29
2. Real Madrid 14 29
3. Real Sociedad 15 26
4. Villarreal 14 25
5. Barcelona 13 21
6. Granada 13 21
7. Sevilla 12 20
8. Celta de Vigo 14 19
9. Cádiz 14 18
10. Athletic Bilbao 14 17
11. Getafe 13 16
12. Real Betis 14 16
13. Valencia 14 15
14. Eibar 14 15
15. Levante 13 14
16. Elche 12 14
17. Deportivo Alaves 14 14
18. Real Valladolid 14 14
19. Huesca 14 11
20. Osasuna 13 11