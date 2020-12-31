Teşvik edilen organize ve saf kötülük: Milli Piyango

Her gün hayat pahalılığının daha da arttığı, geçim sıkıntısının baş gösterdiği, işsizlik, enflasyon ve pahalılık nedeniyle Türkiye'de artık insanlar kurtuluşu şans oyunlarında arıyor.

Türkiye'de milyonlarca kişiyi aldığı maaşla karnını zor doyurabiliyor. Bu nedenler de tek çareyi olarak şans oyunlarını görüyor. Önlemler alınmaz ise 2021 yılında Türkiye’deki yoksul sayısı 2 kat artışla 20 milyona ulaşabilir. Tüm bunlar nedeniyle insanlar çıkış yolu olarak ya intiharı seçiyor ya da şan oyunlarını.

Artan hayat pahalılığı ve derinleşen işsizliğin etkisiyle intihar edenlerin sayısı hayli arttı. Ne yazık ki son 5 yılda bin 370 kişi geçim sıkıntısından dolayı yaşamına son verdi.

İkinci çıkış yolu olarak görülen talih oyunları alın teriyle para kazanmak yerine kısa yoldan köşe dönme hayalleriyle ocak söndürüyor.

İnsanlar ne yazık ki Milli Piyango denilen daha acısı adı Milli olan bu modern hırsızlığa ve kumara şehvet derecesinde bağlanır oldu.

Yazık ki bilhassa AK Parti iktidarında büyük ekonomik sıkıntılar yaşayan insanımız için bir çok kötülük gibi şans oyunları da bir şekilde imanın, inancın, insanlığın önüne geçerek baş tacı yapıldı.

Öte andan sürekli Milli iradeyi temsil ediyorum diyen AK Parti’nin Milli Piyango gibi bir kumarı destekliyor ve teşvik ediyor olması mütedeyyin kesimde büyük hayal kırıklığı meydana getirdi.

2021'e girerken bilhassa son 15 yılda kolay yoldan para kazanan, köşeyi dönen, uyduruk şöhret olmak, gündemde kalmak uğruna her yolu mubah sayan bir zümre ortaya çıktı. Daha acısı ise bu grubun içerisinde geçim sıkıntısı yaşayan insanların başı çekmesi oldu..

İnsanlar pandemi döneminde çektikleri ekonomik sıkıntı nedeniyle devletçe teşvik edilen faizlere bulaşanlar borçlarını ödeyemeyince Milli Piyango gibi şans oyunlarından medet bekler hale geldi.

Kendisini muhazakar-demokrat olarak tanımlayan AK Parti iktidarında talih oyunlarındaki inanılmaz artış ve iktidar medyasının bunu süsleyerek teşvik etmesi özlerden kaçmıyor.

