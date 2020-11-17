Teslim olma nedenlerini açıkladı! Savaşı 3. gününde kaybetmişler

Ermenistan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan "O gün hayatımın en kötü günüydü, benim için kişisel bir trajediydi" diyen Gasparyan, cephedeki perişan hallerini "Savaşın 3. gününden itibaren cephane sıkıntısı yaşamaya başladık" sözleriyle itirafta bulundu.

Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerini vurmasıyla kendisini savunmaya geçen Azerbaycan, Ermenistan'ı geri püskürtmesiyle Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan imzaladığı anlaşma ile Dağlık Karabağ'dan çıkacaklarını belirtti ve anlaşmayı imzalamasını ordunun istediğini öne sürdü.

Karabağ savaşında Ermenistan cephesinde yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulunarak, "Savaşın 3. gününden itibaren cephane sıkıntısı yaşamaya başladık" diyen Ermenistan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan "Genel gidişat ile ilgili Güvenlik Konseyi'ne acil olarak bir rapor sundum. Savaşın durdurulması gerektiğini, aksi takdirde çok sınırlı olan kaynakların tükeneceğini ve müzakereler için elverişsiz şartlarımız olacağını belirttim. Bazı politikacılar, Genelkurmayımızı, gerçekçi olmayan bir analiz sunmakla suçladı" dedi.

Açıklamasında "Uzun bir savaştan kaçınılarak kısa sürede en ağır darbeyi vermeye odaklanılmasını tavsiye ettim." diyen Gasparyan, "Çok sayıda insan gücünü ve askeri teçhizatı kaybettik." dedi.

Ermenistan'ın yenilgiyi kabul etmesine de değinen Ermenistan Genelkurmay Başkanı, "Bu barış Ermenistan ordusu ve devletinin tüm imkanları gözden geçirildikten, durumun kapsamlı bir değerlendirmesi yapılarak kabul edildi. Çok kötü bir 'trajedi' arasında seçim yapmak zorunda kaldık. Biz çok kötü olanı tercih ettik. O gün hayatımın en kötü günüydü, benim için kişisel bir trajediydi" dedi.

