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TESK Başkanı Palandöken: “Esnafın borçları faizsiz taksitlendirilmeli”
TESK Başkanı Palandöken, vergi yapılandırmasına ilişkin haberlerin esnaf için umut ışığı olduğunu belirterek "Esnafın borçları faizsiz taksitlendirilmeli" dedi.
GÜNDEM 23.10.2020, 11:55
Vergi yapılandırmasına ilişkin haberlerin esnaf için umut ışığı olduğunu belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 60 ay faizsiz taksit talebinde bulundu.
Koronavirüs salgınından etkilenen binlerce esnaf için Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Esnafımızın borçları faizsiz olarak 60 ay süreyle taksitlendirilmeli. Esnafımızın borcu faizle daha da artırılmamalı” dedi.
Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) salgını nedeniyle aylardır kazancı düşen esnafın, vergi ve SGK borçlarını ödeyebilmek için kredi çekmek istediğini ancak e-haciz yüzünden mağduriyet yaşadığını bildirdi. Birkaçı haricinde bankaların genelde bu esnafa kredi vermediğine işaret eden Palandöken, binlerce esnafın banka hesaplarına el konulduğunu ve bu durumdan en çok servisçi, kantinci ve kahvehaneci esnafının etkilendiğini aktardı.
Palandöken, uzun zamandır bekledikleri vergi yapılandırması için çalışmalara başlandığına ilişkin haberlerin esnaf için umut ışığı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: "Vergi borçları yüzünden kara kara düşünen esnafımız şimdi çıkacak yapılandırmayı bekliyor fakat bu yapılandırmada borçlar faizsiz olarak 60 ay süreyle taksitlendirilmeli. Esnafımızın borcu faizle daha da artırılmamalı. Aylardır kazancının çok altında iş yapan esnafımız için 60 ay gibi bir süre çok rahatlatıcı olacaktır. Esnaf borçlarını rahatlıkla ödedikçe, devletimiz de vergi gelirlerini düzenli olarak tahsil edebilecektir."
Koronavirüs salgınından etkilenen binlerce esnaf için Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Esnafımızın borçları faizsiz olarak 60 ay süreyle taksitlendirilmeli. Esnafımızın borcu faizle daha da artırılmamalı” dedi.
Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) salgını nedeniyle aylardır kazancı düşen esnafın, vergi ve SGK borçlarını ödeyebilmek için kredi çekmek istediğini ancak e-haciz yüzünden mağduriyet yaşadığını bildirdi. Birkaçı haricinde bankaların genelde bu esnafa kredi vermediğine işaret eden Palandöken, binlerce esnafın banka hesaplarına el konulduğunu ve bu durumdan en çok servisçi, kantinci ve kahvehaneci esnafının etkilendiğini aktardı.
Palandöken, uzun zamandır bekledikleri vergi yapılandırması için çalışmalara başlandığına ilişkin haberlerin esnaf için umut ışığı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: "Vergi borçları yüzünden kara kara düşünen esnafımız şimdi çıkacak yapılandırmayı bekliyor fakat bu yapılandırmada borçlar faizsiz olarak 60 ay süreyle taksitlendirilmeli. Esnafımızın borcu faizle daha da artırılmamalı. Aylardır kazancının çok altında iş yapan esnafımız için 60 ay gibi bir süre çok rahatlatıcı olacaktır. Esnaf borçlarını rahatlıkla ödedikçe, devletimiz de vergi gelirlerini düzenli olarak tahsil edebilecektir."
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