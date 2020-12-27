Terör örgütü YPG/PKK'nın ''Noel ağacı'' ateşe verildi

Birkaç gün önce bölgede terör örgütü PKK'nın Suriye yapılanması YPG'ye bağlı yerel yönetim birimlerince dikilen ağaç, geçtiğimiz gece alev alarak yandı.

2012 yılından bu yana YPG işgalinde bulunan kent merkezi, PKK'nın Suriye yapılanması olan örgütün kontrolünde bulunan sembolik kentler arasında gösteriliyor.

Ağacın, bölgede YPG'nin yönetiminden ve uygulamalarından rahatsız olan kent sakinlerince kundaklanmış olabileceği tahmin ediliyor.

