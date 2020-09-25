Terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik arama tarama faaliyetleri devam ediyor.

Avaşin-Basyan bölgesinde arama tarama ve keşif gözetleme faaliyeti icra eden komandolar, terör örgütüne ait çok sayıda silah ve mühimmat tespit etti.

Terör örgütü PKK'ya ait 5 mağara/sığınağın da bulunduğu faaliyetler sonucunda, 4 AK-47 piyade tüfeği, M-16 piyade tüfeği, RPG-7 roketatar, 7 el bombası, 47 adet AK-47 mühimmatı, 17 adet AK-47 şarjör, 2 M-16 şarjörü, el yapımı patlayıcı güç kaynağı, gece görüş cihazı, fotoğraf makinası, telsiz, termal şemsiye ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

