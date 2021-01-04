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Terör örgütü PKK'nın iflası! Taktikleri boşa çıkıyor

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK tarafından geçen yıl üstlenildiği açıklanan 1262 eylemden 829’unun hiç gerçekleşmediğini, 403'ünün ise örgüt ile bağlantısının olmadığını tespit etti.

GÜNDEM 04.01.2021, 21:05
Terör örgütü PKK'nın iflası! Taktikleri boşa çıkıyor
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, operasyonlarla köşeye sıkışan ve örgüte katılım sayısı yıldan yıla düşen terör örgütü  PKK, paravan olarak kullandığı örgüte müzahir gruplar üzerinden, "gerçekleşmemiş eylemleri" de sahiplendi.
Bu yolla varlığını sürdürmeye çalışan örgüt, 1 Ocak-31 Aralık 2020 arasında ülke genelinde yaşandığı iddia edilen 1262 olay ve eylemi, terör örgütüyle iltisaklı yayın yapan internet siteleri üzerinden, "Ateşin çocukları", "Halkların Birleşik Devrim Harekatı (HBDH)", "Sakine Cansız intikam birimi", "Ronahi Boton intikam birimi", "YPS intikam birlikleri" isimleriyle üstlendi.
Bölücü terör örgütü, 632 ev, fabrika, iş yeri, depo, AVM, okul, tarla, orman yangını, 487 otobüs, metrobüs, iş makinesi, yat ve trafo yangını ile havai fişek atma, slogan yazma, pankart asma ve 143 güvenlik güçlerine yönelik saldırı olay ve eylemini sahiplendi.
Güvenlik güçlerinin ayrıntılı incelemelerinde, terör örgütünün üstlendiğini açıkladığı söz konusu eylem ve olaylardan 829'unun hiç gerçekleşmediği, meydana gelen 403 olayın terör örgütü ile bağlantısının bulunmadığı, 25'inin terör örgütü ve sempatizanları tarafından düzenlendiği, 5'inin ise örgüt bağlantısının sürdüğü tespit edildi.
Eylemlere karışan ve PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürüten 49 şüpheliden 47’si gözaltına alındı, bunlardan 17’si tutuklandı.
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