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Terör örgütü DEAŞ’ın sözde üst düzey yöneticisi yakalandı
İçişleri Bakanlığı, terör örgütü DEAŞ'ın "sözde eğitim bakan yardımcısı" Ürdün uyruklu teröristin Sakarya'da yakalandığını açıkladı.
GÜNDEM 03.02.2021, 11:09
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Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Daire Başkanlıkları koordinesinde DEAŞ terör örgütüne yönelik sürdürülen çalışmalarda, Ürdün uyruklu A.Z.A.A.D. isimli DEAŞ terör örgütü mensubu Sakarya’da yakalandı.
Yakalanan kişinin DEAŞ terör örgütünün Suriye/Irak ülkelerinde hakim olduğu bölgelerde 2014/2017 yılları arasında Irak/Suriye’deki tüm eğitim kurumlarından sorumlu sözde “eğitim bakan yardımcısı” olarak faaliyet gösterdiği tespit edildi.
Yakalanan kişinin yine aynı bölgelerde esir/ tutsak altına aldığı kişileri vahşice katlettiği, bu eylemlerin görüntülerini kaydederek örgüt propagandası amacıyla sosyal medya platformlarında yayınlandığı belirlendi.
Yakalanan Ürdün uyruklu kişi gözaltına alınırken, sevkedildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yakalanan kişinin DEAŞ terör örgütünün Suriye/Irak ülkelerinde hakim olduğu bölgelerde 2014/2017 yılları arasında Irak/Suriye’deki tüm eğitim kurumlarından sorumlu sözde “eğitim bakan yardımcısı” olarak faaliyet gösterdiği tespit edildi.
Yakalanan kişinin yine aynı bölgelerde esir/ tutsak altına aldığı kişileri vahşice katlettiği, bu eylemlerin görüntülerini kaydederek örgüt propagandası amacıyla sosyal medya platformlarında yayınlandığı belirlendi.
Yakalanan Ürdün uyruklu kişi gözaltına alınırken, sevkedildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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