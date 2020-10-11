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Terim'in odasında bulunan G.Saray amblemindeki 5. yıldız dikkat çekti
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in çalışma odasındaki duvarda yer alan Galatasaray amblemine 5. yıldızı taktırdığı ve her şampiyonlukta yıldızın içini doldurduğu görüldü.
GÜNDEM 11.10.2020, 20:14
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in yayıncı kuruluşa verdiği röportajda odasındaki bir detay dikkatleri çekti. Deneyimli hoca, Florya'daki çalışma odasının duvarına 5. yıldızı da taktırdı ve şampiyonluklar işlenmeye başladı.
22 şampiyonluğu ve 4 yıldızı olan Galatasaray'da, duvardaki 5. yıldızın da 2 köşesinin içi doldurulduğu gözlerden kaçmadı..
Fatih Terim, Galatasaray'ın 22 şampiyonluğunun 8'inde teknik direktör olarak görev başındaydı.
22 şampiyonluğu ve 4 yıldızı olan Galatasaray'da, duvardaki 5. yıldızın da 2 köşesinin içi doldurulduğu gözlerden kaçmadı..
Fatih Terim, Galatasaray'ın 22 şampiyonluğunun 8'inde teknik direktör olarak görev başındaydı.
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