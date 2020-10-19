Terim'den tepki!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı kırmızılı ekibin Türk Telekom Arena'da Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 yenilmesinin ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Mücadelede VAR sistemine yönelik tepkisini de gizlemeyen Terim, Peter Etebo'nun 45+2. dakikada gördüğü kırmızı kart sonrası bir devre boyunca 10 kişi oynadıklarına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Her hafta eksiklerimiz üzerine çalışıyoruz. Tam bir tarafı hallederken beklemediğimiz başka sorunlarla karşılaşıyoruz. Bu sefer de 10 kişiyle uğraşmaya başladık. İlk yarı yıprandıktan sonra ikinci yarı 10 kişi oynamak kolay değil. Hamlelerimiz oldu, golü de bulduk ama verilmedi. Bizim VAR'lar genelde sağlık taraması gibi oluyor. Öyle tarıyorlar bizim golleri. Emeklerin yazık olduğu bir maç daha... Maalesef profesyonellikle uzaktan yakından alakası olmayan bir hareket bizi 10 kişi bıraktı. Bireysel hataları önleyemiyoruz. Bireysel hataları önleyemeyince olmuyor. Üzgünüm, çok üzgünüm."

